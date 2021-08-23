الفاتورة دفعت والحرارة لم تعود بفضل البرنامج “غير الذكي” بطرطوس

طرطوس –لؤي تفاحة

لا يمكن فهم آلية عمل الشركة العامة للاتصالات سواء للمتابع وكذلك المواطن العادي وما تستخدمه من وسائل التقانة الحديثة وثورة التكنولوجيا والتي اتخذت الوزارة اسمها المحدث منه وزارة الاتصالات والتقانة كدليل لمدى قدرتها على تلبية خدمات المواطنين ومشتركي الاتصالات والانترنت وغيرها- والتي تصر الشركة على ما تدعيه من تقديم عدة خدمات سريعة بالتأكيد ليست بالمجان -سوى نقيض لكل التوجيهات والتعاميم والقرارات الصادرة من أعلى المرجعيات التي تؤكد على ضرورة تبسيط الاجراءات وتذليل العقبات والتخفيف من البيروقراطية المقيتة التي نخرت في جسم مؤسساتنا حتى العظم كما يقال ..حيث تعتمد الشركة في نظامها الذكي -كما تدعي -على فصل الهاتف لمجرد تأخر المشترك عن دفع قيمة الفاتورة المستحقة ربما بأجزاء من دقائق الزمن المحدد, في حين يتلكأ هذا البرنامج عن الايعاز للمشغل بعودة الحرارة وتلبية خدمات المشترك الهاتفية من مكالمات ولا سيما عند الطوارئ والضرورات وتحديدا عند الذين لا يملكون هواتف نقالة لأسباب كثيرة ومختلفة وقد تطول فترة الانقطاع لأيام من تاريخ تسديد الفاتورة وعند مراجعة المشترك للمطالبة بعودة الاتصال تكون أجوبة الموظف أو المسؤول في أي محافظة أو مركز بأن آلية عودة الاتصالات تتم مركزيا ولا علاقة للمحافظة بذلك وليس مسموحا أصلا بالتدخل تحت أي ظرف وتوجد أمثلة كثيرة وفي مراكز متعددة.

وبالتأكيد هذه الالية العصية على الفهم لا تستقيم ولا تصلح أساسا لاعتبارها نموذجا صالحا لتعميم ثورة الاتصالات والتكنولوجيا والتي هي صلب عمل الشركة للعمل على تقديم أفضل الخدمات وأسرعها وفي هذا المجال أكد أحد الخبراء المختصين بالاتصالات “للبعث” بأن حجة الشركة لعدم التدخل الفوري تأتي من باب راحة عمل القائمين وعدم إشغالهم بمتابعة عمل هذه البرامج التي يقوم بتصميمها مختصين بإمكانهم تفعيل آلية العمل الفوري مجرد دفع المشترك قيمة الفاتورة طالما قطع الاتصال يأتي كذلك بذات الطريقة .

وفي السياق ذاته فقد قامت أيضا الشركة بتغيير تفاصيل الفاتورة والتي كانت تتسم بالسهولة لمعرفة قيمة الأجور والخدمات من ثمن المكالمات المحلية و الدولية وأجور التركيب وغيرها وباتت الفاتورة الحالية الصادرة مؤخرا بحد ذاتها شفيرة معقدة من الصعوبة بفك رموزها وطلاسمها لجهة تبيان تفاصيل الاجور والخدمات كما كانت .

وبيّن المهندس بديع ونوس مدير اتصالات طرطوس وردا لسؤال “البعث” حول آلية عمل هذا البرنامج بأن لا علاقة لمديرية الاتصالات في المحافظة بذلك فهو يعمل بشكل مركزي سواء لجهة القطع أو عودة الاتصال وبالتالي لا يمكن التدخل في تفعيل ميزة الاتصال من خلال العنصر البشري!! .