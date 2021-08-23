طهران: لم نر من أميركا والأطراف الأوروبية سوى الكلام والتصريحات المسيسة

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده أن إيران تريد أن تسير المفاوضات النووية بالاتجاه الصحيح مشدداً على أن أبرز مشكلة تواجهها هذه المفاوضات هي عدم التزام الأطراف الأوروبية وأميركا بالاتفاق النووي.

وقال خطيب زاده في مؤتمر صحفي اليوم إننا “ندعو الأطراف الأوروبية إلى الالتزام بالاتفاق النووي فالمفاوضات حالياً مجرد عملية استنزاف.. وأميركا منذ خروجها من الاتفاق لم تتعهد بأي شيء و لم نر منها سوى الكلام دون أفعال كما أننا لم نشاهد من الغرب سوى التصريحات المسيسة والمغرضة بخصوص الاتفاق النووي”.

وفيما يخص الرد على عملية اغتيال الشهيد قاسم سليماني من قبل الولايات المتحدة قال المتحدث الإيراني “لن نسمح أن تمر عملية الاغتيال بدون رد.. وسنرد في الوقت المناسب ونتابع الأمور في المحاكم الدولية”.

وحول الوضع في لبنان قال خطيب زاده إن إيران “لا تستطيع الاكتفاء بمشاهدة معاناة الشعب اللبناني وستساعده بتأمين الوقود إن طلبت الحكومة اللبنانية ذلك”.

وبخصوص الوضع في أفغانستان قال خطيب زاده إننا “نواصل الاتصالات مع جميع الأطراف الأفغانية ونقف على مسافة واحدة تجاهها ونعتبر الحل السياسي هو الأنجع لهذا البلد”.

وأضاف “يمكن أن تصل أفغانستان إلى بر الأمان إذا ما تشكلت حكومة بمشاركة كل الأطياف ونحن ندعو لحل الأزمة الأفغانية بالقنوات السياسية ونمهد للمفاوضات بين الأطراف الأفغانية” مشدداً على أن الاحتلال لم يكن بأي حال من الأحوال حلاً لمشاكل هذا البلد.