ميليشيا (قسد) تختطف عدداً من المدنيين في بلدات الصبحة وجديد بكارة وجديد عكيدات بريف دير الزور

اختطفت مجموعات مسلحة من ميليشيا (قسد) المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي عدداً من المدنيين خلال مداهمتها بلدات الصبحة وجديد بكارة وجديد عكيدات بريف دير الزور الشرقي.

وذكرت مصادر أهلية أن مجموعات مسلحة من ميليشيا (قسد) طوقت مداخل ومخارج بلدات الصبحة وجديد بكارة وجديد عكيدات بريف دير الزور الشرقي ونفذت حملة مداهمة وتفتيش لعدد من منازل المواطنين فيها واختطفت على إثرها عدداً من المدنيين واقتادتهم إلى جهة مجهولة.

ولفتت المصادر إلى أن عمليات المداهمة ترافقت مع إطلاق نار كثيف وعشوائي من مسلحي الميليشيا لترهيب وتفريق عدد من الأهالي الذين تجمعوا وحاولوا التصدي للمسلحين.

وحاصرت مجموعات مسلحة تابعة لميليشيا (قسد) أمس قرية مرزوقة وخطفت إمام وخطيب جامع القرية البالغ من العمر 65 عاماً وشاباً من قرية السويدية وسبعة شباب من قرى سليمان سارى والقاسمية وقرطبة وشابين من قرية القحطانية واقتادتهم إلى مقراتها بحجج وذرائع مختلفة.

إلى ذلك أصيب عدد من مرتزقة الاحتلال التركي من التنظيمات الإرهابية جراء تجدد الاقتتال فيما بينهم في مدينة رأس العين المحتلة بريف الحسكة الشمالي الغربي.

وذكرت مصادر محلية أن 20 إرهابياً من مرتزقة الاحتلال التركي أصيبوا بجروح في اقتتال اندلع منذ الليلة الماضية بين مسلحين مما يسمى الشرطة العسكرية وآخرين مما يسمى الشرطة المدنية داخل المشفى الوطني في مدينة رأس العين والذي استخدم فيه الطرفان الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.

وتشهد مناطق سيطرة الاحتلال التركي ومرتزقته حالة من الفوضى والاقتتال بين الإرهابيين الذين يتحكمون بمصير الأهالي في تلك المناطق حيث سجل العديد من عمليات التصفية والاغتيالات بين قادة المرتزقة الإرهابيين بسبب الخلاف على المسروقات ومناطق النفوذ وطرق التهريب المؤدية إلى الأراضي التركية.