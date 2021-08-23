نادي الجهاد يطلب عدالة اتحاد كرة القدم

القامشلي- عبد العظيم العبد الله

خاطب مجلس إدارة نادي الجهاد بشكل رسمي اللجنة التنفيذية في الحسكة لمراسلة اتحاد كرة القدم، لتحديد ملعب آخر غير ملاعب الحسكة لإجراء مباريات المرحلة الأولى من تجمع أندية الدرجة الأولى، والتي تضمّ أندية الجهاد وعامودا والجزيرة.

قرار إدارة نادي الجهاد جاء بعد تجارب المواسم الماضية غير الإيجابية، فالكفة دائمة مائلة للجزيرة كونه يلعب على أرضه وأمام جماهيره، إضافة إلى أن الحكام من مدينة الحسكة لذلك يقعون تحت الضغط الكبير، وكانوا السبب المباشر في غياب العدالة عن غالبية المباريات، كما شهدت مباريات الموسم الماضي أحداث شغب من قبل جماهير بعض الأندية التي لا ترغب إلا بتحقيق الفوز، ونتيجة ذلك وحسب الدكتور ريبر مسور رئيس نادي الجهاد فإن ناديه يطالب بنقل المباريات إلى ملعب حيادي خارج محافظة الحسكة.

وبيّن مسور أن هناك مبالغ مالية سيكلفها هذا المقترح، لكن خسارة مبالغ مالية أفضل من الظلم وغياب العدالة، مضيفاً أن الأجواء السلبية التي عاشها فريقنا خلال مباريات الموسم الماضي في الحسكة قاسية وغير طبيعية، ولم تنفع كل المحاولات والمشاورات والجلسات مع القيادة الرياضية لتغيير الأجواء، لذلك كان الاتجاه نحو قرار اللعب على ملعب آخر خارج الحسكة.

جماهير النادي أيّدت قرار إدارتها، بإحقاق الحق وإنصاف أندية الحسكة باختيار ملعب محايد لمبارياتها، وقيادة حكام من خارج المحافظة للمباريات، كما تأمل جماهير نادي الجهاد الوصول للعدالة من اتحاد كرة القدم قبيل انطلاق الموسم الجديد.