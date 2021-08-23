17 مشكلة محورية تواجه الواقع الاقتصادي في السويداء

السويداء- رفعت الديك

اجتماعات دورية ومتكرّرة يعقدها الفريق المعنيّ بدراسة الواقع الاقتصادي في محافظة السويداء، وإن كانت المعوقات والتحديات أصبحت معروفة لهم إلا أن الطموح يتجه نحو تذليل تلك المعوقات ومواجهة هذه التحديات، منطلقاً من روائز خطة التنمية المحلية الاقتصادية الشاملة وشعارها “بكم نسمو معكم نبني اقتصاد الغد”.

ومع كون تأمين المحروقات يشكّل حجر الزاوية حسب أعضاء الفريق الاقتصادي المكون من مدراء الدوائر الرسمية الخدمية وعدد من المختصين والأكاديميين لحلّ المشكلات التي تعاني منها مختلف القطاعات الزراعية وقطاع المياه والكهرباء، يبقى التركيز على أهمية التشاركية بين القطاع الحكومي والأهلي والمشاركة بالرأي والاعتماد على الجهود المبذولة ودعم القطاعات الرئيسية ومساعدتها على تجاوز العقبات التي تواجهها وتأمين المستلزمات لسير العجلة الاقتصادية.

يقول مدير المناطق الصناعية والحرفية بالمحافظة علاء أبو عمار إنه يوجد 17 مشكلة محورية، أهمها انخفاض إنتاجية وحدة المساحة من الأرض الزراعية وضعف الوارد المائي للزراعات، وعدم وصول الدعم الزراعي لمستحقيه بالشكل والزمن المطلوبين، وكذلك عدم وجود تسويق استثماري للمنتجات الزراعية “نباتية وحيوانية”، وانخفاض إنتاجية القطاع الحيواني “طيور وحيوانات”، بالإضافة إلى تناقص اليد العاملة في القطاع الزراعي وخاصة الخبيرة، وتراجع التنوع الحيوي وتدهور المساحات الحراجية، وكذلك انخفاض جودة المنتج الصناعي وضعف تسويقة، ناهيك عن ضعف ثقافة الاستثمار الأمثل للموارد، وعدم وجود بنية تحتية كافية للمنشآت الاستثمارية.