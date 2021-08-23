التربية تصدر نتائج الدورة الثانية لامتحانات الثانوية العامة والشرعية والمهنية

أصدرت وزارة التربية نتائج امتحانات شهادة الدراسة الثانوية العامة لدورة عام 2021 الثانية بفرعيها الأدبي والعلمي والثانوية الشرعية والثانوية المهنية.

وبين وزير التربية الدكتور دارم طباع أن عدد المتقدمين للدورة الثانية بلغ 77867 طالباً وطالبة نجح منهم 66557 طالباً وطالبة بنسبة نجاح 48ر85 بالمئة.

وأشار طباع إلى أن عدد الطلاب المكملين “الذين رسبوا في الدورة الأولى” والمتقدمين للدورة الثانية 19305 طلاب نجح منهم 12091 طالباً وطالبة بنسبة نجاح 63ر62 بالمئة بينما بلغ عدد الطلاب المحسنين “الذين نجحوا في الدورة الأولى” المتقدمين للدورة الثانية 58562 طالباً وطالبة نجح منهم 54466 طالباً بنسبة نجاح 01ر93 بالمئة وعدد الطلاب المستفيدين من التحسين “ازدادت معدلات نجاحهم في الدورة الثانية” 39072 فكانت نسبة المستفيدين من التحسين 71ر66 بالمئة.

وبين طباع أنه بنتيجة امتحانات الدورة الأولى والثانية للفرع العلمي بلغ عدد الطلاب المتقدمين 126181 طالباً وطالبة نجح منهم 92603 طلاب ونسبة النجاح 38ر73 بالمئة وكانت النسبة في الدورة الأولى 81ر63 بالمئة ونسبة النجاح في الدورتين 47ر73.

وفي الفرع الأدبي أوضح طباع أن عدد المتقدمين للدورة الثانية بلغ 32713 طالباً وطالبة نجح منهم 26056 بنسبة نجاح 65ر79 بالمئة حيث كان عدد الطلاب المكملين “الذين رسبوا في الدورة الأولى” المتقدمين للدورة الثانية 11435 طالباً وطالبة نجح منهم 7127 بنسبة نجاح 33ر62 بالمئة.

ولفت طباع إلى أن عدد الطلاب المحسنين “الذين نجحوا في الدورة الأولى/” المتقدمين للدورة الثانية بلغ 21278 طالباً وطالبة نجح منهم 18929 بنسبة نجاح 96ر88 بالمئة وعدد الطلاب المستفيدين من التحسين “ازدادت معدلات نجاحهم في الدورة الثانية” 14156 فكانت نسبة المستفيدين من التحسين 78ر74 بالمئة.

وبنتيجة امتحانات الدورة الأولى والثانية للفرع الأدبي بلغ عدد الطلاب المتقدمين 67556 طالباً وطالبة نجح منهم 42349 بنسبة نجاح 68ر62 بالمئة وكانت النسبة في الدورة الأولى 14ر52 بالمئة علماً بأن نسبة النجاح في الدورتين عام 2020 “04ر62” بالمئة.

وفي الشهادة الثانوية الشرعية بين طباع أن عدد المتقدمين للدورة الثانية بلغ 911 طالباً وطالبة نجح منهم 751 ونسبة النجاح 44ر82 بالمئة وعدد الطلاب المكملين “الذين رسبوا في الدورة الأولى” المتقدمين للدورة الثانية 458 طالباً وطالبة نجح منهم 332 بنسبة النجاح 49ر72 بالمئة.

وأشار طباع إلى أن عدد الطلاب المحسنين “الذين نجحوا في الدورة الأولى” المتقدمين للدورة الثانية 453 طالباً وطالبة نجح منهم 419 ونسبة النجاح 49ر92 بالمئة وعدد الطلاب المستفيدين من التحسين “ازدادت معدلات نجاحهم في الدورة الثانية” 339 فكانت نسبة المستفيدين من التحسين 83ر74 بالمئة وبنتيجة امتحانات الدورة الأولى والثانية للشهادة الثانوية الشرعية بلغ عدد الطلاب المتقدمين 1585 طالباً وطالبة نجح منهم 1286 ونسبة النجاح 13ر81 بالمئة وكانت النسبة في الدورة الأولى 19ر60 بالمئة علماً بأن نسبة النجاح في الدورتين عام 2020 “13ر82” بالمئة.

وفي الشهادة الثانوية المهنية النسوية أوضح طباع أن عدد المتقدمين للدورة الثانية 1170 طالباً وطالبة نجح منهم 1003 ونسبة النجاح 73ر85 بالمئة وعدد الطلاب المكملين “الذين رسبوا في الدورة الأولى” المتقدمين للدورة الثانية 882 نجح منهم 760 ونسبة النجاح 17ر86 بالمئة وبلغ عدد الطلاب المحسنين “الذين نجحوا في الدورة الأولى” المتقدمين للدورة الثانية 288 نجح منهم 243 ونسبة النجاح 37ر84 وعدد المستفيدين من التحسين “ازدادت معدلات نجاحهم في الدورة الثانية” 171 فكانت نسبة المستفيدين من التحسين 37ر59 بالمئة وبنتيجة امتحانات الدورة الأولى والثانية للشهادة الثانوية النسوية بلغ عدد الطلاب المتقدمين 3396 طالباً وطالبة نجح منهم 2398 ونسبة النجاح 61ر70 بالمئة وكانت النسبة في الدورة الأولى 33ر48 بالمئة علماً بأن نسبة النجاح في الدورتين عام 2020 “41ر73” بالمئة.

وفي الشهادة الثانوية المهنية الصناعية بين طباع أن عدد المتقدمين للدورة الثانية 6824 طالباً وطالبة نجح منهم 5936 ونسبة النجاح 99ر86 بالمئة وعدد الطلاب المكملين “الذين رسبوا في الدورة الأولى” المتقدمين للدورة الثانية 3845 نجح منهم 3282 ونسبة النجاح 36ر85 بالمئة.

ولفت طباع إلى أن عدد الطلاب المحسنين “الذين نجحوا في الدورة الأولى” المتقدمين للدورة الثانية 2979 طالباً وطالبة نجح منهم 2654 بنسبة نجاح 09ر89 بالمئة وعدد الطلاب المستفيدين من التحسين ازدادت معدلات نجاحهم في الدورة الثانية 2089 فكانت نسبة المستفيدين من التحسين 12ر70 بالمئة وبنتيجة امتحانات الدورة الأولى والثانية للشهادة الثانوية الصناعية بلغ عدد الطلاب المتقدمين 17302 طالباً وطالبة نجح منهم 10591 ونسبة النجاح 21ر61 بالمئة وكانت النسبة في الدورة الأولى 67ر41 بالمئة علماً بأن نسبة النجاح في الدورتين عام 2020 “26ر61” بالمئة.

وفي الشهادة الثانوية المهنية التجارية أكد طباع أن عدد المتقدمين للدورة الثانية بلغ 3387 طالباً وطالبة نجح منهم 2611 ونسبة النجاح 09ر77 بالمئة وعدد الطلاب المكملين “الذين رسبوا في الدورة الأولى” المتقدمين للدورة الثانية 2194 طالباً وطالبة نجح منهم 1644 ونسبة النجاح 93ر74 بالمئة.

وأشار طباع إلى أن عدد الطلاب المحسنين “الذين نجحوا في الدورة الأولى” المتقدمين للدورة الثانية 1193 طالباً وطالبة نجح منهم 967 بنسبة نجاح 06ر81 بالمئة وعدد الطلاب المستفيدين من التحسين “ازدادت معدلات نجاحهم في الدورة الثانية” 636 فكانت نسبة المستفيدين من التحسين 31ر53 بالمئة وبنتيجة امتحانات الدورة الأولى والثانية للشهادة الثانوية التجارية بلغ عدد الطلاب المتقدمين 11063 نجح منهم 6990 ونسبة النجاح 18ر63 بالمئة وكانت النسبة في الدورة الأولى 58ر39 بالمئة علماً بأن نسبة النجاح في الدورتين عام 2020 “17ر46” بالمئة.

ولفت طباع إلى أن إصدار النتائج تم بواسطة شبكة التربية للمعلومات وعلى موقع الوزارة