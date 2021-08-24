الاتحاد مصمم على العودة إلى حلب بلقب دوري سلة الناشئين

حلب- محمود جنيد

خطوة واحدة فقط تفصل فريق ناشئي الاتحاد عن لقب الدوري المحلي بكرة السلة، إذ يلتقي عند الخامسة من عصر اليوم الثلاثاء نظيره الوثبة في لقاء النهائي الذي بلغه بعد أن تخطى جاره الحرية في نصف النهائي يوم أمس، بينما تجاوز الوثبة بدوره جاره الكرامة، وكان القاسم المشترك بين لقاءي نصف النهائي فارق النقاط الثماني التي فاز بها المتأهلان.

مدرب الاتحاد منير عتال أكد لـ “البعث” جاهزية فريقه لمواجهة اليوم الحاسمة لجهد موسم كامل بما اعتراه من ظروف وصعوبات، على رأسها ضيق فترة التحضير التي لم تتجاوز الخمسة عشر يوماً، وأفصح مدرب الاتحاد بأنه حدد نقاط قوة وضعف المنافس، ومفاتيح لعبه التي أعد العدة لتعطيلها من بداية المباراة التي سيدخلها بقوة كما فعل في لقاء نصف النهائي مع الحرية الذي صنع فيه الفارق في الربع الأول، ولم يفلت منه زمام الأمور من البداية حتى النهاية.

ووعد عتال جمهور حلب ونادي الاتحاد بالعودة إلى الشهباء حاملاً كأس الدوري تأكيداً على أن مدرسة السلة الحلبية مازالت أبوابها مفتوحة وقادرة على فرض حضورها وسطوتها على الساحة المحلية.