الدوريات الأوروبية.. إثارة وندية في انكلترا وايطاليا وتعادلات غريبة في اسبانيا

حفل أسبوع الدوريات الأوروبية الثلاثة الكبرى بنتائج واعدة، خاصة في الدوريين الانكليزي والايطالي، حيث ظهر تشيلسي كأحد أفضل المرشّحين لنيل اللقب هذا العام بعد انتصاره الثاني توالياً، وهذه المرة في ديربي لندن أمام أرسنال بهدفين نظيفين، انتصار له معان كثيرة، فالبلوز يتحضرون لأقوى مواجهات الذهاب عندما يواجهون ليفربول العائد إلى مستواه وفي ملعبه الأنفيلد في الجولة المقبلة، بينما يرحل أرسنال لملاقاة مانشستر سيتي للبحث عن أولى نقاطه، والغريب أن أرسنال منذ شهر تموز الماضي لم يعرف طعم الفوز في 5 مباريات متتالية.

وفي ايطاليا، أسفرت الجولة الأولى عن شهية مفتوحة لكل الفرق، والرغبة في المنافسة على اللقب من عدة فرق، حيث بدد انتر مخاوف عشاقه الذين تخوفوا من اضطرار النادي إلى التخلي عن عدد من اللاعبين أبرزهم هداف الفريق البلجيكي روميلو لوكاكو من أجل تخفيف العبء الاقتصادي على النادي، لكن أداءه أمام جنوى يخبر الجميع بأنه لن يتخلى عن لقبه بسهولة، كما شهدت الجولة الافتتاحية عودة الألق إلى نادي العاصمة روما المتسلّح بمدربه الجديد مورينيو الذي استطاع الفوز على فيورنتينا بثلاثة أهداف لهدف.

اسبانياً، كان التعادل السمة الغالبة لثاني جولات الدوري التي عرفت ندية عالية، فالريال خسر الصدارة بعد تعادل مفاجئ أمام فريق متواضع هو ليفانتي بثلاثة أهداف لمثلها في مباراة متكافئة الأداء ومشوقة حتى آخر دقائقها، كما وقع برشلونة في فخ التعادل أيضاً وسط نقد كبير للمدرب الهولندي كومان، رغم أن منافسه بلباو يعتبر منافساً عنيداً، ليبقى ناجيان فقط هما بطل النسخة السابقة أتلتيكو الذي فاز على التشي بأداء متواضع وبهدف نظيف، واشبيلية المتصدر الحالي الذي سجل النتيجة نفسها ولكن أمام خيتافي.

الدوري الانكليزي (الجولة الثانية)

النتائج: ليفربول 2-0 بيرنلي، أستون فيلا 2- 0 نيوكاسل، كريستال بالاس 0 -0 برينتفورد، ليدز يونايتد 2- 2 ايفرتون، مانشستر سيتي 5-0 نورويتش، برايتون 2- 0 واتفورد، ساوثامبتون 1-1 مانشستر يونايتد، ولفرهامبتون 0 -1 توتنهام، أرسنال 0- 2 تشيلسي، وست هام 4- 1 ليستر سيتي.

الترتيب: 1- وست هام 6 نقاط 2- تشيلسي 6 نقاط 3- ليفربول 6 نقاط 4- برايتون 6 نقاط 5- توتنهام 6 نقاط.

الدوري الايطالي (الجولة الأولى)

النتائج: هيلاس 2- 3 ساسولو، انتر 4- 0 جنوى، امبولي 1- 3 لاتسيو، تورينو 1- 2 أتلانتا، بولونيا 3- 2 ساليرنيتانا، أودينيزي 2- 2 يوفنتوس، نابولي 2- 0 فينيتسيا، روما 3- 1 فيورنتينا، كالياري 2- 2 سبيزيا، سامبدوريا 0 -1 ميلان.

الترتيب: 1- انتر 2- لاتسيو 3- روما 4- نابولي 5- بولونيا.

الدوري الاسباني (الجولة الثانية)

النتائج: ريال بيتيس 1- 1 قادش، ديبورتيفو ألافيس 0- 1 مايوركا، غرناطة 1- 1 فالنسيا، اسبانيول 0- 0 فياريال، أتلتيك بلباو 1-1 برشلونة، ريال سوسيداد 1- 0 رايو فاييكانو، أتلتيكو مدريد 1- 0 التشي، ليفانتي 3- 3 ريال مدريد، خيتافي 0- 1 اشبيلية، أوساسونا 0- 0 سيلتا فيغو.

الترتيب: 1- اشبيلية 2- أتلتيكو مدريد 3- ريال مدريد 4- برشلونة 5- مايوركا.

أرقام وإحصائيات

– أصبح ميشيل أنطونيو مهاجم فريق وست هام هداف فريقه التاريخي بفضل أهدافه الـ 48 بفارق هدف واحد عن باولو دي كانيو (47)، وذلك بعد أن نجح في تسجيل 3 أهداف في الموسم الحالي.

– سجلت الجولة الافتتاحية من الدوري الايطالي أكبر عدد أهداف برصيد 36 هدفاً منذ 72 عاماً عندما سجل في الجولة 54 هدفاً في الجولة الأولى.

– سجل جناح ميلان الاسباني إبراهيم دياز أهدافه الخمسة مع الروسونيري في الكالتشيو خارج ملعبه، فيما نجح اللاعب المعار من ريال مدريد في المشاركة بشكل مباشر في أربعة أهداف بآخر خمس مباريات في الدوري.

– كسر مهاجم الريال الويلزي غاريث بيل الجفاف التهديفي مع لوس بلانكوس الذي استمر 578 يوماً منذ هدفه الأخير للنادي في مسابقة كأس اسبانيا موسم 2020 بعد هدفه في مباراة فريقه أمام ليفانتي.