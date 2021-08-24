الهجمات تستهدف أرتالاً أمريكية جنوب العراق

شهد العراق في الساعات القليلة الماضية 6 استهدافاتٍ لأرتالٍ تابعةٍ للدعم اللوجستي للقوات الأميركية، في عدّة مناطق ضمن أكثر من محافظة حيث تمّ استهداف رتلٍ للدعم اللوجستي للقوات الأميركية في السماوة جنوبي العراق بواسطة عبوةٍ ناسفة، كما استهدف رتلٌ آخر في كلٍّ من الديوانية وذي قار، جنوبي العراق أيضاً بالطريقة ذاتها عن طريق عبوة ناسفة.

أما في بابل جنوبي بغداد، فقد جرى الاستهداف بتفجيرٍ مزدوجٍ لعبوتين ناسفتين. وفي جنوبي بغداد كذلك، لكن في اليوسفية هذه المرة، استُهدِف رتل بتفجير عبوةٍ ناسفةٍ.

في الأثناء، أعلنت مديرية الحشد الشعبي في العراق، اليوم الثلاثاء، عن انطلاق عملية تفتيش لملاحقة فلول “داعش” في مدينة آمرلي بمحافظة صلاح الدين شمال البلاد.

وقالت المديرية في بيان إن “قوة مشتركة من اللواء 52 في الحشد الشعبي والرد السريع، انطلقت بعملية تفتيش لملاحقة فلول داعش”، مشيرة إلى أن العملية “تهدف إلى تأمين أبراج الطاقة الكهربائية الرابطة بين ديالى وصلاح الدين وحمايتها من الأعمال التخريبية”.

وصدّ الحشد الشعبي، السبت، هجوماً لداعش في منطقة المشاهدة شمالي بغداد، كما ارتقى في اليوم ذاته، 4 شهداء من عناصر الحشد إثر هجوم على مقره في منطقة الطارمية شمالي بغداد.

وأعلن الحشد الشعبي العراقي عن إحباط كمين إرهابي لاستهداف مقاتليه في الطارمية، حيث عالجت قوة من اللواء 12 منزلاً مفخخاً نُصب ككمين للقوات المتقدمة في قضاء الطارمية.

وفي سياق متصل، أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الثلاثاء، عن اعتقال أحد العناصر الإرهابية المسؤولة عن عمليات التفخيخ في محافظة نينوى.

وقالت الخلية في بيان، إن مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع ألقت القبض على أحد الارهابيين في قرية “الشيخ معروف” بناحية “الحميدات” بنينوى، وهو من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام متعلقة بالإرهاب.