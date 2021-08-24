النادي العربي يطلق استراتيجية عمله للمواسم القادمة

السويداء- رفعت الديك

في تجربة هي الأولى أطلق النادي العربي خطته للمواسم الثلاثة القادمة، والتي تهدف للوصول إلى مراكز متقدمة في كافة الألعاب التي يحتضنها، إضافة إلى استثمار الموارد المتاحة لديه بطريقة أكثر جدوى. الخطة وجدها الكثير من المتابعين حالة علمية وواقعية تنطلق من العقبات الموجودة على أرض الواقع وتسعى لمعالجتها بمنهجية مدروسة وبتفكير استراتيجي.

رئيسُ النادي عمر حميدان بيّن لـ”البعث” أن الخطة التي وضعها مجلس الإدارة “طموحة” وتهدف لمتابعة المنافسات والوصول إلى مراحل متقدمة أكثر لرفع مستوى النادي وبلوغ الأهداف المرجوة، وإعادة الأمجاد التي ما زالت حاضرة في بعض الألعاب على مستوى القطر رغم الظروف والمعاناة والصعوبات المحيطة. وأشار حميدان إلى أنه رغم المعوقات والتحديات الكبيرة التي يعيشها النادي إلا أن روح الشباب والثقة والإيمان بالنجاح والفكر الجديد الذي يتمّ العمل عليه والمعتمد على الدراسات العلمية والواقعية ستكسر كافة الحواجز والعقبات الموجودة على أرض الواقع إن لم تكن جميعها، مؤكداً أن الخطة تعتمد على وضع أهداف مرحلية واستراتيجية عميقة بالاعتماد على إدارة جديدة بكادرها الشبابي وأهم عناوينها بناء ثقة الجمهور والشفافية والاستثمار الأمثل لكل المقومات الموجودة.

يُذكر أن نادي العربي تأسّس في عام 1972 بعد دمج أندية محافظة السويداء الثلاثة: الفتيان والجبل والجماهير تحت اسم نادٍ واحد “نادي العربي” وأهم إنجازاته الكروية هو صعوده لمصاف أندية الدرجة الأولى في موسم 1986.