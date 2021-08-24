بكين رداً على هاريس: أميركا ترهب دولاً أخرى من دون أن تدفع أي ثمن!!

اتهمت الصين الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، باستغلال القانون “لتعزيز هيمنتها”، في ردٍ على انتقادات وجّهتها نائبة الرئيس الأميركي، كامالا هاريس، لبكين خلال زيارة أجرتها إلى سنغافورة.

وقال الناطق باسم الخارجية الصينية، وانغ وينبن، إنّ “بإمكان الولايات المتحدة أن تقدح وتذم وتقمع وترهب دولاً أخرى من دون أن تدفع أي ثمن” في إشارة إلى التدخل الأميركي في أفغانستان.

من جهته، قال تشين شو، مبعوث الصين لدى الأمم المتحدة، في جلسة طارئة لمجلس حقوق الإنسان، أنه يجب تحميل الجيش الأمريكي، وجيوش شركاء التحالف الآخرين، المسؤولية عن انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبوها في أفغانستان.

وأضاف: “تحت راية الديمقراطية وحقوق الإنسان، تقوم الولايات المتحدة ودول أخرى بتدخلات عسكرية في دول أخرى ذات سيادة وتفرض نموذجها الخاص على دول ذات تاريخ وثقافة مختلفة إلى حد كبير”، مشيرا إلى أن هذا جلب “معاناة كبيرة” لشعوب تلك الدول.

واتهمت نائبة الرئيس الأميركي، اليوم الثلاثاء، بكين بممارسة “الإكراه والترهيب” في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه بشدة، في إطار سعيها لحشد الحلفاء ضد الصين.

وصرّحت هاريس، بعد يوم من وصولها إلى سنغافورة، بأنّها تزور هذا البلد “للتأكيد وإعادة التأكيد على علاقتنا الدائمة مع هذا البلد وفي هذه المنطقة، ولتعزيز الرؤية المشتركة حول حرية وانفتاح منطقة المحيطين الهندي والهادئ”.

وتعدُّ سنغافورة إحدى أقوى شركاء الولايات المتحدة الأمنيين في المنطقة، وتربطهما علاقات تجارية عميقة. ولكنها تسعى أيضاً إلى تحقيق التوازن في علاقاتها مع الولايات المتحدة والصين من خلال عدم الانحياز إلى أي طرف.