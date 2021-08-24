بمشاركة 16 فريقاً انطلاق منافسات المرحلة النهائية من البطولة الوطنية للمناظرات المدرسية

بمشاركة 16 فريقا من مختلف المحافظات انطلقت اليوم في فندق إيبلا وقصر الأمويين للمؤتمرات بدمشق منافسات المرحلة النهائية من البطولة الوطنية للمناظرات المدرسية التي تقيمها إدارة الأولمبياد العلمي السوري هيئة التميز والإبداع لطلاب المرحلة الثانوية من أعمار 15 وحتى 18 سنة وتستمر حتى الثامن والعشرين من آب الجاري.

وتمثل الفرق المشاركة عددا من المدارس العامة والخاصة ومدارس المتفوقين ومنارات الأمانة السورية للتنمية والمركز الوطني للمتميزين حيث تخوض 28 مباراة يجري خلالها مناقشة مجموعة من الجمل الجدلية المحتملة ويشارك في تحكيم المباريات 16 حكما من مختلف المحافظات.

ويتنافس في كل مناظرة فريقان يؤيد أحدهما الموضوع المطروح للنقاش وينفي الآخر الموضوع ذاته بغض النظر عن الرأي الشخصي للمتسابقين وتتكون كل مناظرة من ثلاثة خطابات يقدم كل متحدث خطابا لمدة أربع دقائق ثم يقدم كل من الفريقين خطاب رد لمدة ثلاث دقائق وتكون الكلمة الأخيرة لفريق التأييد ويدير كل مناظرة أربعة حكام.

المستشار الإعلامي لهيئة التميز والإبداع مالك حمود أشار إلى أن الهيئة تسعى من خلال مشروع المناظرات الوطني إلى نشر ثقافة حوار قائمة على الالتقاء بالفكر والبحث عن قاسم مشترك بين أي متحاورين وترسيخ ثقافة الحوار الحضاري وتقبل الرأي الآخر منوها باندفاع الطلاب وإقبالهم على المشاركة في المناظرات.

وأشار المدرب عدي أبو فخر من الأمانة السورية للتنمية إلى تدريب الطلاب على كيفية التفكير بطريقة نقدية وتحليلية وعلى الحوار الفعال والقدرة على تقبل وجهة النظر المخالفة لآرائهم من أجل الوصول إلى حلول ترضي كل الأطراف.

ومن فريق التحكيم أشار محمود زين إلى أن عملية التحكيم تجري على ثلاثة مستويات هي الأسلوب والمحتوى والاستراتيجية معتبرا أن المناظرات مسابقة تكسب الطلاب مهارات ومعارف جديدة إضافة إلى صقل شخصيتهم على الصعيد الاجتماعي من خلال تكوين صداقات مع أقرانهم من المرحلة العمرية نفسها ومن مختلف المحافظات.

بدورهم أعرب الطلاب عن سعادتهم للوصول إلى المرحلة النهائية من البطولة ومنهم الطالبتان زينب يوسف ونايا يازجي من طرطوس اللتان اعتبرتا أنها تجربة جميلة وممتعة تعطي الطالب الفرصة ليعبر عن رأيه بشكل منطقي ويطلع على وجهات نظر جديدة.

ومن حلب رأى الطالب آدم كواية أن التحضير والتدريب للمناظرة يعرف الطالب على وجهات نظر مختلفة حول القضية المطروحة فيما رأى الطالب زين العابدين أحمد من طرطوس أن المشاركة في البطولة تسهم في تطوير مهارات التفكير التحليلي عند الطالب وتعطيه الثقة لإبداء رأيه وكذلك تقبل آراء الآخرين المخالفة.

الطالبتان رؤى حامد ومايا الشاطر من السويداء بينتا أن المناظرات تسهم في تنمية الوعي لديهم والقدرة على الاقناع وتفيد على المستوى الشخصي وتتيح الاطلاع على كثير من المعلومات.