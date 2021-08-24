الشوفي يلتقي المشاركين بدورة مشرف فرقة بفرع حمص لطلائع البعث

التقى الرفيق ياسر الشوفي عضو القيادة المركزية للحزب المعلمين المشاركين في دورة مشرف فرقة لكلية التربية السنتين الثالثة والرابعة التي يقيمها فرع طلائع البعث بحمص وذلك على مسرح دار الثقافة بالمحافظة.

الرفيق الشوفي أكد أن البناء الفكري والتأهيل مسؤولية أخلاقية ووطنية ومجتمعية، وقد كان المعلمون دائماً أهلاً لهذه الأمانة، مشيراً إلى حالة الاستقرار التي تشهدها العملية التعليمية، والتي تمت بجهود المعلمين والمؤسسات التربوية، ‎منوهاً أن مهمة التربويين كبيرة جداً، فهم الذين تقع على عاتقهم عملية بناء العقول وتحصينها، وغرس القيم الوطنية والقومية لدى أبناء سورية، منوهاً برسالتهم السامية ودورهم المهم الذي يحتم عليهم الوقوف في وجه الفكر التكفيري، وتحرير أذهان الناشئة من الشوائب التي دخلت على الثقافة، وإعادتهم إلى ناصية الوطنية والفكر العلمي والموضوعي.

حضر اللقاء الرفاق عمر حورية أمين فرع حمص للحزب والدكتور عزت عربي كاتبي رئيس منظمة طلائع البعث وعدد من أعضاء قيادة الفرع.