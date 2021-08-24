دورة ناجحة للرقص الرياضي في حماة

حماة- منير الأحمد

أقام اتحاد الرياضة للجميع، بالتعاون مع الاتحاد الوطني لطلبة سورية، دورة إعداد مدربات برياضة الزومبا “درجة ثالثة” في محافظة حماة، وذلك بمشاركة واسعة وصلت لـ 53 مشاركاً من طلبة كلية التربية الرياضية، والعموم، وأصحاب المراكز غير المرخصة.

رئيسة اتحاد الرياضة للجميع ثناء محمد بيّنت لـ “البعث” أن الدورة التي أقيمت على مدار خمسة أيام تميزت بالإقبال الشديد، والالتزام الكامل من قبل المشاركين، لافتة إلى أن اتحاد الرياضة للجميع يضم لجاناً متعددة كلجنة الايروبيك، والرقص الرياضي، والمشي، والأنشطة الخارجية، ولجنة الرياضات الالكترونية، والركبي، والكبادي، واليوغا، والطاقة التي تتيح لطلبة الكليات والمعاهد والمراكز الرياضية وجيل الشباب اتباع دورات إعداد مدربي ومدربات بهذه الألعاب، ويحصلون على شهادات تخوّلهم تأمين فرص عمل بالأندية، وتشجعهم على المشاركة في المهرجانات الرياضية.

بدورها أوضحت رانيا أرشيد رئيسة اللجنة العليا للرقص الرياضي أنه تم من خلال هذه الدورة التعريف برياضة الزومبا وفوائدها وأنواعها، حيث تم خلال الدورة تقديم دروس لتعليم العديد من الإيقاعات اللاتينية، بما في ذلك ريتم الميرنغي، كما تم تعليم الحركات مع تقنية التوافق، الجزء العلوي والسفلي، واختلاف الاتجاهات، واللياقة البدنية كشق عملي، أما من ناحية الشق النظري فتم التعرف على كيفية تقسيم الأغنية، والتدريب على تقطيعها، مشيرة إلى أن الدورة كانت غنية بالمعلومات، وكان تفاعل الطلاب أكثر من رائع على الرغم من الصعوبات التي واجهناها من انتقادات لفكرة تقبّل رياضة الزومبا.

وكشفت رئيسة مكتب المراكز التدريبية والبيوتات الرياضية في اللجنة التنفيذية للاتحاد الرياضي في حماة سوزان العامود عن أن فنون الرقص الرياضي أصبحت توظّف بشكل تقني لتغدو أحد أشهر أساليب رفع اللياقة البدنية، والحصول على جسد مثالي للرياضيين، ومنها الزومبا التي تعتمد بطبيعتها على الرقص اللاتيني، وعلى بعض التمارين الرياضية، مشيرة إلى أن الدورة شهدت إقبالاً واسع النطاق كونها من الرياضات الشعبية، وتمارسها جميع الشرائح العمرية، وأكدت العامود أن الدورة ضمت لأول مرة مدربات تم إنذارهم مسبقاً من خلال الجولات الميدانية للبيوتات الرياضية، إضافة إلى طلاب من كلية التربية الرياضية، وكليات أخرى، وحتى طلاب ثانوية وما دون، وبالتالي هذه الدورة خدمة لكافة الشرائح.