قوات الاحتلال تقتل فتىً فلسطينياً وتعتقل 17 آخرين في الضفة الغربية

جدّد عشرات المستوطنين الإسرائيليين اليوم اقتحام المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية في باحاته بحراسة مشدّدة من قوات الاحتلال، بينما استشهد فتى فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم شرق مدينة نابلس بالضفة الغربية.

وقال عماد زكي الطيراوي عضو اللجنة الشعبية لمخيم بلاطة: إن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم بلاطة شرق المدينة وأطلقت الرصاص باتجاه الفلسطينيين ما أدّى إلى استشهاد فتى.

إلى ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم سبعة عشر فلسطينياً في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت عدة أحياء في مدينة البيرة وبلدات بيتا في نابلس وبيت جالا وبيت ساحور في بيت لحم وعزون في قلقيلية ومركة في جنين ومخيم العروب وبلدة سعير في الخليل واعتقلت خمسة عشر فلسطينياً.

وفي قطاع غزة المحاصر، جدّدت بحرية الاحتلال الإسرائيلي اليوم استهداف الصيادين الفلسطينيين في بحر القطاع بنيران أسلحتها الرشاشة.

وذكرت وكالة وفا أن بحرية الاحتلال أطلقت النار باتجاه مراكب الصيادين الفلسطينيين قبالة منطقة السودانية شمال غرب القطاع ما ألحق أضراراً بمراكب الصيادين واضطرهم إلى مغادرة البحر.

وتتعمّد قوات الاحتلال استهداف الصيادين في بحر غزة بإطلاق النار عليهم وملاحقتهم والاستيلاء على مراكبهم لمنعهم من مزاولة مهنة الصيد التي تعدّ مصدر رزقهم الوحيد في ظل الحصار الجائر الذي تفرضه على القطاع.

في غضون ذلك، واصل ثمانية أسرى فلسطينيين إضرابهم عن الطعام احتجاجاً على جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق الأسرى.

وقال المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين حسن عبد ربه: إن الأسرى هم مجاهد حامد 42 يوماً وكايد الفسفوس 41 يوماً ومقداد القواسمة 34 يوماً وأحمد محامرة 24 يوماً وأكرم الفسفوس 20 يوماً وعلاء الأعرج 17 يوماً وعمر جعبري 7 أيام وهشام أبو هواش 8 أيام.

ولفت عبد ربه إلى أن الأسرى يعانون من تردّي أوضاعهم الصحية، إضافة إلى تنكيل قوات الاحتلال بهم وعزلهم عن بقية الأسرى ومنع المحامين والأهل من الالتقاء بهم وزيارتهم.

وفي السياق ذاته، شارك عشرات الفلسطينيين في مدينة البيرة بالضفة الغربية في وقفة تضامنية دعماً للأسرى المضربين عن الطعام وباقي الأسرى في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي.

وذكر مصدر إعلامي أن المشاركين في الوقفة التي دعت إليها القوى الوطنية الفلسطينية أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في المدينة، رفعوا العلم الفلسطيني وصور الأسرى المضربين عن الطعام وردّدوا هتافات تطالب المجتمع الدولي بضرورة التحرك الفوري للإفراج عنهم ووقف انتهاكات الاحتلال المستمرة بحق الأسرى.