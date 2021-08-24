مع بدء تنفيذ اتفاق التسوية.. الإرهابيون يستهدفون أحياء درعا بقذائف الهاون

مع أول محاولة لإخراج الإرهابيين الرافضين للتسوية من أحياء درعا البلد وطريق السد والمخيم مساء اليوم اعتدى الإرهابيون على أحياء مدينة درعا بقذائف الهاون في محاولة جديدة لتعطيل جميع الجهود والمبادرات التي بذلت لإنهاء الوجود الإرهابي في المنطقة وتسليم السلاح وإعادة الحياة الطبيعية إليها.

فقد دخلت عدد من الباصات دخلت إلى منطقة درعا البلد لنقل الإرهابيين الرافضين للتسوية إلى الشمال السوري، حيث احتشد آلاف المواطنين المهجرين من تلك المناطق عند حاجز السرايا بانتظار خروج الإرهابيين ليعودوا إلى منازلهم التي غادروها مكرهين قبل نحو شهر، لكن المجموعات الإرهابية المتحصنة في درعا البلد اطلقت عدة قذائف هاون على الأحياء الآمنة في مدينة درعا في محاولة جديدة لترهيب الأهالي وتعطيل عملية الخروج.

وكانت المجموعات الإرهابية اعتدت الليلة الماضية بنحو 14 قذيفة هاون على حي الكاشف والمنطقة الصناعية وفوج الإطفاء ومنطقة غرز ما تسبب بوقوع أضرار مادية في المنازل والبنى التحتية كما اعتدت بالأسلحة الرشاشة على بعض نقاط تفتيش الجيش العربي السوري.

وبموازاة ذلك استقدم الجيش العربي السوري صباح اليوم تعزيزات عسكرية ثقيلة ضمت رتلاً من دبابات ومدافع ثقيلة وعربات نقل جنود وصلت إلى مدينة درعا لإنهاء الوضع الشاذ في المدينة وإعادة الأمن والأمان لها.

وكانت وحدات الجيش فتحت ممر السرايا أمام المدنيين الراغبين بالخروج من المناطق الواقعة تحت سيطرة الإرهابيين باتجاه درعا المحطة كما قامت الدولة بتجهيز مركز إقامة مؤقت بمختلف المستلزمات والمواد الأساسية لاستقبالهم.