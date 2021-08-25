إرشادي: يجب مغادرة جميع القوات الأجنبية غير الشرعية على الأراضي السورية دون شروط مسبقة

أكدت زهراء إرشادي مساعدة رئيس البعثة الإيرانية الدائمة لدى منظمة الأمم المتحدة أن وجود القوات الأجنبية غير الشرعية على الأراضي السورية واستمرار الاعتداءات الإسرائيلية يمثل انتهاكاً سافراً للقوانين الدولية وتهديداً للسلام والأمن الإقليمي والدولي.

وقالت إرشادي خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول الوضع في سورية إنه “من أجل إيجاد الأرضية المساعدة لإنهاء الأزمة في سورية يجب على جميع القوات الأجنبية الموجودة على الأراضي السورية دون دعوة من حكومتها الشرعية أن تغادرها دون شروط مسبقة ودون أي تأخير وأن تتم مواجهة الجماعات الإرهابية” مضيفة إنه يجب “على مجلس الأمن الدولي أن يدفع الكيان الإسرائيلي إلى إنهاء انتهاكاته واعتداءاته على سيادة سورية ووحدة أراضيها”.

وأضافت إرشادي إن مجلس الأمن الدولي طلب من جميع الدول الأعضاء أن تتخذ خطوات عملية لتلبية الاحتياجات العاجلة للشعب السوري بما يعني أيضاً إنهاء فرض الحظر الإحادي غير القانوني ضد سورية من قبل بعض الدول والذي هو أحد الأسباب الرئيسية للوضع الإنساني المتأزم فيها.

وجددت مساعدة رئيس البعثة الإيرانية الدائمة لدى منظمة الأمم المتحدة التأكيد على موقف إيران القائم على تسريع الحل السياسي للأزمة في سورية وفق القوانين الدولية وخاصة احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها وعدم التدخل في الشؤون الداخلية أو الخارجية لها مشددة على التزام بلادها بمساعدة الشعب والحكومة السورية والتغلب على التحديات التي يواجهونها.