الاتحاد التونسي للشغل يطالب بإنهاء الفترة الاستثنائية

أكّد المتحدث الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري، اليوم الأربعاء، أنّ “مسألة التمديد في التدابير الاستثنائية المتخذة منذ تموز/يوليو الماضي كانت متوقعة، لكن المنظمة تصرّ على ضرورة إنهاء الفترة الاستثنائية”.

وأوضح الطاهري أنّ إصرار المنظمة على إنهاء الفترة الاستثنائية هو لأنّ “لها آثاراً خطيرة على الوضع العام، فالفراغ لا يؤدّي إلاّ إلى الخلل في عمل أجهزة الدولة والإدارة”.

وأضاف: “الاتّحاد متمسك بالمطالبة بخارطة طريق رغم استهزاء الرئيس من ذلك لأنها مسألة ضرورية منهجياً وتاريخياً وسياسياً”، في إشارة إلى تصريح الرئيس التونسي قيس سعيّد بخصوص خارطة الطريق.

ودعا الطاهري إلى “الاعتماد على خارطة طريق يختارها الشعب أو رئيس الجمهورية تحت أي مسمى”، مؤكّداً أنّ المهم هو “الإعلان عن مسار واضح ومحدد، لا الاعتماد على قرارات مؤقتة”.

وقال الطاهري إنّ “البقاء في هذه الوضعيات أي التدبير الإستثنائية يمكن أن تؤدي إذا طالت مدتها إلى ثقب أسود يبتلع كل شيء”، مشدداً في الآن نفسه على أنّ “ذلك لا يعني أبداً العودة إلى ما قبل 25 تموز 2021”.

هذا وأشار الطاهري إلى أنّه “من المفروض أنّ الوضع الاستثنائي قد أدّى مهمته إلى حد الآن، و خاصة أنّه أراحنا من عبء مجلس النواب ومن المشهد السياسي المبتذل”، وفق تعبيره.