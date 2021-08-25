الشورى الإيراني يمنح الثقة لحكومة رئيسي باستثناء وزير التربية

صوت مجلس الشورى الإيراني، اليوم الأربعاء، لصالح منح الثقة للحكومة التي شكلها الرئيس الجديد لإيران، إبراهيم رئيسي، باستثناء وزير واحد. وحصل المرشح لمنصب وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، على ثقة البرلمان بنسبة تصويت قاطعة. كما صادق البرلمان على تعيين وزراء الأمن، والدفاع، والاقتصاد، والصحة، والأعمال، والزراعة، والعدل، والطرق، والصناعة، والتجارة، والتعليم العالي، والثقافة، والداخلية، والسياحة، والنفط، والطاقة، والشباب، والرياضة.

الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي” أكد أن حكومته تسعى في اطار السياسة الخارجية الى التعامل مع دول العالم وبناء علاقات قائمة على اسس العزة والحكمة والدفاع عن حقوق الشعب الايراني.

وقال اية الله رئيسي في كلمته بمقر البرلمان، للدفاع عن أهلية الوزراء الذين سيتولون الحقائب المختلفة في كابينته : إننا سنهتم بالاقتصاد المقاوم وسنعمل على إلغاء القيود المفروضة عن البلاد؛ مبينا ان الوزراء الجدد سيبذلون الجهود في هذا السياق وسيكون لهم فريق عمل ومساعدون أكفاء.

وشدد على ان الفساد يشكل خطا احمر بالنسبة لحكومته وسوف لن يتهاون مع اي مسؤول قد يثبت تورطه في قضايا فساد.

واعتبر الرئيس الايراني، ثقة البرلمان للوزراء انطلاقة للتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية؛ وبما يصب في خدمة الشعب والبلاد؛ مؤكدا ان “حكومتنا ستواصل العمل على مدار الساعة لصون حقوق الشعب وتحسين ظروفه المعيشية الراهنة”.

كما نوه الى ضرورة الاعتماد على الطاقات الشبابية، قائلا : ينبغي لنا ان نبعث روح الأمل في قلوب الشباب المبدعين، والحكومة ستعمل على الدمج بين الطاقات الشبابية ودور اصحاب الخبرات الاكفاء.

من جهة أخرى أكد نائب قائد القوة البحرية للجيش الإيراني الأدميرال حمزة علي كاوياني، اليوم الأربعاء، وجود الأسطول البحري الإيراني في المحيط الأطلسي خلال الأشهر الأخيرة، مؤكداً أنّ هذا الوجود هو “تحد للأميركيين”.

وصرّح كاوياني أنّ “الحضور المقتدر للقوة البحرية في بحر الشمال هو إلى جانب القوة البحرية الروسية، وكذلك في المتوسط”.

كما أشار إلى أنّ “مجموعة من القوة البحرية الإيرانية تعبر قناة السويس، ما يثبت أنَّ ما تتحدث عنه إسرائيل هو كلام فارغ”.

وأضاف كاوياني أنّ “إيران هي محور استقرار المنطقة”، مشدداً على “وجوب عدم السماح لمن يسعون وراء الاستبداد في المنطقة بأن يجدوا لأنفسهم موطئ قدم فيها”.

وكان مسؤولون عسكريون أميركيون أبدوا قلقاً من وجود المدمّرة الإيرانية “ساهاند” في مياه الأطلسي وخاصّة أنها برفقة السفينة الضخمة “ماكران” والتي يعتقد أنّها مجهّزة لمهام الرصد والاستخبارات فضلاً عن نقل العتاد والأسلحة والزوارق البحرية، متوقّعين أن تكون الوجهة النهائية للسفينتين الحربيّتين هي أحد موانئ فنزويلا أو سوريا أو ربما روسيا.