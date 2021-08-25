الشوفي خلال لقائه قيادة منظمة الطلائع : لتعزيز التعاون مع المجتمع الأهلي من خلال إطلاق مبادرات اجتماعية

دمشق – بسام عمار

التقى الرفيق ياسر الشوفي عضو القيادة المركزية رئيس مكتبي التنظيم والتربية المركزيين، قيادة منظمة طلائع البعث وفروعها في المحافظات اليوم في مقرها، حيث تم استعراض خطة العمل المستقبلية وما نفذ من أعمال ونشاطات.

الرفيق الشوفي أكد أن الاجتماع يأتي ضمن خطة المكتب للقاء المنظمات التربوية التابعة لعمله للاطلاع على واقعها والصعوبات التي تواجهها والمساعدة بحلها بشكل مباشر، الأمر الذي يفرض طرح القضايا والموضوعات بحرية وشفافية، وخلال الأعوام الماضية كانت اللقاءات مع كوادر المنظمة وقيادتها ناجحة واتسمت بالوطنية والمسؤولية والإدراك العالي والوعي للدور المنوط بهم، مشيراً إلى أن المنظمة تلقى كل الدعم والرعاية من القيادة وعلى رأسها الرفيق الأمين العام للحزب الرئيس بشار الأسد، لافتاً إلى أن كل لقاء مفيد لأن المنظمة هي الوجه المشرق للعمل التربوي والعقائدي الذي غايته بناء جيل وطني مؤهّل علمياً وقادر على المساهمة في عملية البناء الوطني.

وأضاف: ما تم تنفيذه من أعمال ونشاطات كان ناجحاً ومهمّاً وعبّر عن الإمكانيات الكبيرة والمواهب المتنوعة التي يمتلكها أطفال الوطن وكفاءة كوادرها الذين استطاعوا تسخيرها لخدمة أهداف المنظمة وتنمية وتوجيه مواهب الأطفال بالشكل الصحيح، وهي تهدف إلى رسم البسمة على وجوههم، لافتاً إلى أن النجاحات التي حققتها المنظمة يجب أن تكون حافزاً لبذل المزيد من الجهد والعطاء، لأن سورية تستحق الكثير، ويجب ألا نكتفي بما حقق ومضاعفة الجهد والاستفادة من الإمكانات المتاحة وتسخيرها وتوجيهها بالشكل التربوي الصحيح، وتنفيذ خطة العمل الموضوعة وفق الجدول الزمني والأهداف التربوية لها، وتذليل الصعوبات والاهتمام باللغة العربية، وتعزيز التشاركية مع المنظمات التربوية ومكاتب التربية لأن العمل الطليعي تربوي وتشاركي والكل معنيّ بنجاحه، كذلك تعزيز التعاون مع المجتمع الأهلي من خلال إطلاق مبادرات اجتماعية تعكس الوجه الحضاري للمنظمة وتعزز من مكانتها المجتمعية، وما تم إطلاقه من مبادرات ومنها “أصدقاء المدرسة” كان غاية في الأهمية وساهم في إعادة تأهيل العديد من المدارس المتضررة بسبب الإرهاب، كذلك ترسيخ العمل المؤسساتي وتغليب المصلحة العامة على الخاصة ومعالجة حالات الترهّل بمختلف أشكالها، وإجراء التقييم المستمر للكوادر والاعتماد على الكفاءات الشابة المؤهّلة عند إسناد المهام.

رئيس المنظمة الرفيق الدكتور عزت عربي كاتبي أكد أن الاجتماع يأتي في إطار المتابعة لعمل المنظمة التي تعمل على ترجمة الخطط والبرامج الخاصة بها، وخلال الاجتماع سيتم مناقشة ما تم تنفيذه من نشاطات وأعمال خلال الفترة الماضية والمقترحات الخاصة بتطويرها وخطط العمل المستقبلية وإمكانية تنفيذها، مشيراً إلى أن هناك تقييماً مستمراً لكوادر المنظمة التي هي شريك حقيقي في العملية التربوية، وهناك أنشطة تربوية تقام في المدارس وغيرها تشارك فيها المنظمة مع الوزارة، مبيّناً أن خطة العمل للمرحلة القادمة طموحة وتتطلب جهداً كبيراً من الجميع وفيها العديد من الأنشطة الطليعية التربوية الهادفة، وهناك تركيز على المناطق المحررة، وأن قيادة المنظمة تتابع كل الأمور التربوية والواقع الطليعي في المحافظات.

وقدّم أمناء الفروع عرضاً لواقع عملهم والصعوبات التي تواجههم.