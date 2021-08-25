تعديلات جديدة في النظام الداخلي للاتحاد الوطني لطلبة سورية ناقشها اليوم أعضاء المجلس المركزي للاتحاد لإقرارها لاحقا وتشمل العديد من الشؤون التنظيمية مثل آليات انتخاب قيادات الاتحاد وأهدافه ومهام مكاتبه وتسميتها بما يلبي مطالب واحتياجات الطلبة ويزيد الخدمات المقدمة لهم خلال مسيرتهم الدراسية.

رئيس الاتحاد الوطني لطلبة سورية دارين سليمان بينت أن التعديلات الجديدة وضعت بناء على أسس علمية واستطلاعات واستبيانات وزعت على الطلاب في الجامعات والمعاهد والقيادات الطلابية لمعرفة ماذا تريد الشريحة الطلابية من قيادة الاتحاد الجديدة ومن المنظمة الطلابية بشكل عام من أجل الوصول إلى رؤية واستراتيجية جديدة لعمل المنظمة الطلابية كمنظمة شعبية تمثل الطلاب.

ولفتت سليمان إلى أهمية التشاركية والحوار وتوسيع الرؤى واستقطاب الأفكار الخلاقة ودعم المتميزين والمتفوقين والاهتمام وتقديم الدعم لذوي الشهداء والجرحى والتركيز على الخدمات الإلكترونية والتحول الرقمي والتأمين الصحي والأتمتة والتواصل الإعلامي وإدارة الإعلام الإلكتروني والثقافة والفنون وتعزيز العلاقات الخارجية مع المنظمات والهيئات الدولية وتنظيم آلية الملتقيات والعمل التطوعي والنشاط الرياضي والجامعات الخاصة.

وأشارت سليمان إلى أن مشروع القانون الجديد الخاص بالاتحاد الوطني لطلبة سورية يدرس حاليا في المؤسسات المعنية وأن هناك حاجة ملحة لتعديله حيث شكلت لجنة خاصة بالتعديل بالاستعانة بخبراء ومستشارين وهو يتكامل مع تعديل النظام الداخلي للاتحاد ويلبي رغبات الطلاب