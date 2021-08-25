مسلحو “قسد” يرمون قنبلة على منزل ويصيبون امرأة وطفلتها ويختطفون 8 شبان بريف دير الزور

أصيبت امرأة وطفلتها بجروح جراء إقدام مسلحين من ميليشيا (قسد) المدعومة أمريكياً على إلقاء قنبلة يدوية على منزل في بلدة الكشكية في حين خطفت 4 شبان من بلدة الصور بريف دير الزور.

وذكرت مصادر محلية أن “مجموعة مسلحة من ميليشيا (قسد) طوقت منزلاً في بلدة الكشكية لخطف صاحبه واقتياده إلى مقراتها بحجج وذرائع مختلفة وعندما حاولت امرأة داخل المنزل إقناع المسلحين بعدم وجود صاحب المنزل رمى أحد عناصر المجموعة قنبلة يدوية داخل المنزل وانفجرت ما أدى إلى إصابة المرأة وطفلتها بجروح خطيرة”.

وفي الريف الشمالي أفادت مصادر أهلية بأن مجموعات مسلحة من الميليشيا نفذت فجر اليوم حملة مداهمة وتفتيش لعدد من منازل المواطنين في بلدة الصور شمال مدينة دير الزور اختطفت على إثرها 4 مدنيين واقتادتهم إلى جهة مجهولة.

وطوقت مجموعات مسلحة من ميليشيا (قسد) أمس مدعومة بقوات الاحتلال الأمريكي بلدة ذيبان بريف دير الزور الشرقي واختطفت شخصين واقتادتهما إلى جهة مجهولة.

إلى ذلك، اعتدت قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها من الإرهابيين بالمدفعية على قرية باب الخير بريف الحسكة الشمالي الغربي وسط نزوح كثيف شهدته القرى المحيطة هربا من ضراوة الاعتداءات المتواصلة عليها.

وأفادت مصادر محلية بأن “قوات الاحتلال التركي والمجموعات الإرهابية المدعومة منها استهدفت بالمدفعية والقذائف الصاروخية قرية باب الخير الواقعة إلى الشمال من بلدة أبو راسين ما تسبب بأضرار مادية وذعر كبير بين الأهالي نتيجة القصف العنيف وأصوات الانفجارات الناتجة عنه”.

ولفتت المصادر إلى أن أغلب القرى والبلدات المتاخمة للمناطق التي تسيطر عليها قوات الاحتلال والإرهابيون شهد نزوحاً كبيراً للأهالي هرباً من الاعتداءات المتكررة عليها.

ونتيجة الاعتداءات التركية خرجت أمس محطة تحويل كهرباء تل تمر “20-66 ك . ف” عن الخدمة من جراء استهداف خط “66 ك. ف” المغذى للمحطة بعدد من القذائف في منطقة أم الكيف بريف الحسكة.