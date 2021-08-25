وفاة شاب متأثراً بإصابته برصاص قوات الاحتلال شرق غزة

جدّد مستوطنون إسرائيليون اليوم اقتحام المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية في باحاته وسط حراسة مشدّدة من قوات الاحتلال، بينما استشهد فلسطيني صباح اليوم متأثراً بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة غزة.

وذكرت وكالة وفا أن الشاب أسامة خالد دعيج 32 عاماً من مخيم جباليا شمال قطاع غزة استشهد متأثراً بجروح أصيب بها مساء السبت الماضي بسبب قمع قوات الاحتلال مظاهرة شرق غزة.

وأصيب عشرات الفلسطينيين بينهم أطفال الأسبوع الماضي خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مظاهرة خرجت شرق غزة بمناسبة الذكرى الـ52 لجريمة إحراق المسجد الأقصى.

إلى ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال خمسة فلسطينيين في الضفة الغربية بعد أن اقتحمت المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل وبلدة بيت فجار وقرية حوسان في بيت لحم ودهمت منازل الفلسطينيين وفتشتها.

واعتقلت قوات الاحتلال أمس 17 فلسطينياً في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وفي الأثناء، جرّفت قوات الاحتلال اليوم أراضي الفلسطينيين في منطقة بيرين شرق مدينة الخليل بالضفة الغربية واقتلعت مئات الأشجار فيها.

وأفاد رئيس المجلس القروي في منطقة بيرين فريد داود برقان بأن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة بعدد من الجرافات وجرّفت مساحات من الأراضي الزراعية واقتلعت 400 شجرة مثمرة.

وفي إطار الفعاليات المطالبة بإطلاق سراح الأسرى، طالب عشرات الفلسطينيين خلال وقفة في مدينة الخليل بالضفة الغربية اليوم المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية بالتدخل العاجل لإنقاذ حياة الأسرى الفلسطينيين في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي وخاصة المرضى والمضربين عن الطعام.

وذكرت وسائل إعلام أن المشاركين في الوقفة أمام مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في بلدة حلحول شمال الخليل أكدوا ضرورة مواصلة دعم الأسرى والتضامن معهم في ظل ما يتعرّضون له من انتهاكات وممارسات وحشية من الاحتلال وسط إهمال طبي متعمّد بحقهم.