أجواء حارة بشكل عام وسديمية شديدة الحرارة في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية

توالي درجات الحرارة ارتفاعها التدريجي لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية مع تأثر البلاد بامتداد المنخفض الموسمي الهندي السطحي المترافق بمقدمة مرتفع جوي شبه مداري في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو صيفياً حاراً نسبياً وصحواً بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة سديمياً شديد الحرارة في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية والرياح متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتستمر درجات الحرارة بالارتفاع يومي الجمعة والسبت لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 5 إلى 7 درجات مئوية ويكون الجو صحواً حاراً إلى شديد الحرارة في معظم المناطق وسديمياً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.