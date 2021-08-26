السفير الروسي في لندن: من الصعب على السفن البريطانية دخول المياه الروسية بعد الآن

أعلن سفير روسيا في لندن أندريه كيلين أنه سيكون من الصعب بعد الآن على السفن الحربية البريطانية دخول المياه الإقليمية الروسية دون سابق إنذار.

وقال السفير الروسي خلال حديث لقناة بي بي سي الإخبارية: “لم نقل إننا سنفتح النار ولكن في المرة القادمة سيكون الأمر أكثر صعوبة بالنسبة إليهم، لأن هذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها سفينة حربية بريطانية بدخول المياه الإقليمية الروسية”.

وأشار إلى أن السفينة البريطانية في المرة السابقة دخلت المياه الإقليمية الروسية دون سابق إنذار ولم تلتزم بالقانون الروسي، وقال: “لم يكن الأمر مجرد عبور بريء لسفينة كما تدّعي الحكومة البريطانية”.

وكانت روسيا أعلنت في حزيران الماضي أن قوات أسطول البحر الأسود وحرس الحدود الروسية أطلقت طلقات تحذيرية بعد أن خرقت سفينة حربية بريطانية حدود البلاد قبالة سواحل شبه جزيرة القرم.

من جهة أخرى قال كيلين: إن بلاده أرسلت 54 مذكرة إلى وزارة الخارجية البريطانية بشأن قضية تسميم الضابط الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته يوليا في مدينة سالزبوري دون تلقي أي ردّ.

وأوضح كيلين: “أرسلنا 54 مذكرة إلى الخارجية البريطانية للحصول على بعض المعلومات لكننا لم نتلقَّ أي ردّ.. ما زلنا لا نعرف شيئاً”.

وتحاول بريطانيا إلصاق تهمة محاولة اغتيال سكريبال بروسيا التي نفت أكثر من مرة علاقتها بالحادث، مؤكدة أن لندن لا تملك أدلة على مزاعمها.

داخلياً، أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن الجيش الروسي سيستخدم أنظمة روبوتية قتالية خلال التدريبات الاستراتيجية (غرب 2021) في أيلول المقبل.

وقال شويغو للصحفيين خلال المنتدى الدولي (الجيش 2021) اليوم: إن العسكريين الروس يستخدمون منذ فترة طويلة روبوتات لتفجير الألغام والعبوات الناسفة، لكن بالتوازي مع ذلك تم تصميم روبوتات قتالية ضاربة، وأعتقد أنه في خلال تدريبات غرب 2021 ستشاهدون الكثير منها وليس قطعة أو اثنتين فقط.

وأشار شويغو إلى أن هذه الروبوتات ليست نماذج اختبار، بل يتم إنتاجها بشكل صناعي ويملك الجيش الروسي العشرات منها وتعمل لمسافات تصل إلى خمسة كيلومترات.

وفي شأن آخر، قالت الهيئة الفيدرالية للرقابة على الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووسائل الإعلام “روس كومنادزور”: إن محاكم روسية غرمت بعض مواقع التواصل بمبالغ مالية كبيرة.

وذكرت “روس كومنادزور”، أن محكمة في موسكو غرّمت شركة “فيسبوك” بغرامة مالية قدرها 15 مليون روبل، وهو ما يعادل حوالي 200 ألف دولار، للرفض المتكرر لتوطين بيانات المستخدمين في روسيا.

وفي شباط من العام الماضي، فرضت محكمة صلح روسية، غرامة قدرها 4 ملايين روبل على فيسبوك لعدم تقديم معلومات عن توطين قواعد بيانات المستخدمين الروس.

وأضافت الهيئة: إن محكمة صلح في موسكو، فرضت غرامة قدرها 4 ملايين روبل على خدمة الماسينجر WhatsApp لرفضها توطين البيانات الشخصية للمستخدمين الروس.

وأشارت “روس كومنادزور”، إلى أن المحكمة المذكورة أعلاه نفسها، فرضت غرامة قدرها 17 مليون روبل على موقع “تويتر”، لرفضه المتكرر توطين البيانات الشخصية للروس على خوادم موجودة في روسيا.