العفو الدولية تطالب مشيخة قطر بالتحقيق في ملابسات وفاة عمّال المونديال

طالبت منظمة العفو الدولية (أمنستي) الخميس مشيخة قطر التي تستضيف العام المقبل بطولة كأس العالم في كرة القدم بالتحقيق في ملابسات وفاة العديد من العمّال المهاجرين، مؤكّدة حصول سلسلة وفيات في الدولة الخليجية ظلّت بلا تفسير.

وفي تقرير بعنوان “في مقتبل العمر: تقاعس قطر عن التحقيق في حالات وفاة العمّال الأجانب والتعويض عنها وتفادي حدوثها” قالت أمنستي إنّ هناك “أدلّة واضحة على تقاعس قطر المزمن عن تفادي حالات وفاة العمال الأجانب والتحقيق فيها والتعويض عنها”.

وأوضحت المنظمة الحقوقية غير الحكومية أنّ تقريرها “يضع آلاف الوفيات التي لا تفسير لها في صفوف العمال الأجانب طيلة العقد الماضي في سياقٍ مقلق جداً”.

ولفت التقرير إلى أنّه “على مدى العقد الماضي، توفي آلاف العمال الأجانب، بشكلٍ مفاجئ وغير متوقّع، في الإمارة الخليجية على الرّغم من اجتيازهم الفحوصات الطبية الإلزامية قبل السفر إلى البلد”.

وأضاف أنّه “على الرّغم من الأدلّة الواضحة على أنّ الإجهاد الحراري قد شكّل مخاطر صحيّة كبيرة للعمّال (…) إلا أنّه لا يزال من الصعب للغاية معرفة عدد الأشخاص الذين توفّوا نتيجة لظروف عملهم. وهذا لأنّ السلطات القطرية، في معظم الحالات، لا تحقّق في السبب الكامن وراء وفاتهم”.

وأكدت أمنستي في تقريرها أنّه “بدلاً من ذلك، يُذكر في شهادات الوفاة عادةً أنّ الوفاة لـ أسباب طبيعية أو سكتة قلبية، وهي أوصاف لا معنى لها تقريباً في إثبات الوفيات – وبالتالي لا يتمّ وصل الوفاة بظروف عملهم”.

ولفتت “العفو الدولية” إلى أنّه في نظام رعاية صحيّة جيّد التمويل كالنظام الصحّي القطري يجب أن يكون من الممكن تحديد سبب الوفاة في جميع الحالات باستثناء 1%، لكنّ هذه النسبة ترتفع في قطر في حالات العمال الأجانب إلى 70% وفقاً لسجلات أطّلعت عليها أمنستي في البلدان الأصليّة للمهاجرين.

وقالت أمنستي إنّها حلّلت 18 شهادة وفاة صدرت عن السلطات القطرية بين عامي 2017 و2021، بينها 15 شهادة استخدمت فيها مصطلحات غامضة بينها “قصور في القلب غير محدّد” و”فشل تنفّسي حادّ لأسباب طبيعية”.

ولقيت أوضاع العمال الأجانب في المشاريع المرتبطة بمونديال 2022 انتقاد العديد من المنظمات ولا سيما لجهة الظروف التي يعملون فيها وعدم حصولهم على حقوقهم حيث أظهرت تقارير وفاة العديد منهم نتيجة ظروف العمل الشاقة وممارسات أشبه بالعبودية في التعامل معهم.

وكانت صحيفة الغارديان البريطانية نشرت تقريراً مفاده أنّ أكثر من 6500 عامل مهاجر لقوا حتفهم في مشيخة قطر منذ 2010، العام الذي حصلت فيه الدولة الخليجية على شرف استضافة كأس العالم.