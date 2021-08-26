القنيطرة تنتج 5482 طناً من العنب والتين

القنيطرة- محمد غالب حسين

يبلغ الإنتاج المتوقع من محصولي العنب والتين بمحافظة القنيطرة (5482) طناً، وهناك زيادة ملحوظة بالإنتاج مقارنة بإنتاج الموسم السابق والبالغ (3850) طناً.

ويُقدّر الإنتاج من محصول العنب هذا الموسم بـ(2793) طناً، والمساحة المزروعة نحو (317) هكتاراً، وعدد الأشجار المثمرة (157) ألفاً ما بين زراعة مروية وبعلية مناصفةً، بينما بلغ الإنتاج بالموسم السابق (2013) طناً.

أما إنتاج ثمار التين المتوقع، فيبلغ هذا الموسم (2689) طناً مقابل (1848) طناً في الموسم السابق، وتبلغ المساحة المزروعة بالتين (599) هكتاراً، معظمها زراعة بعلية، وعدد الأشجار المثمرة (92) ألفاً.

وذكر مدير زراعة القنيطرة المهندس أحمد قاسم ذيب أن المحافظة تشتهر بزراعة محصولي العنب والتين، نظراً لطبيعة المناخ المعتدل والبارد، وتوفر المياه، وأن معظم زراعة العنب في قرى: حضر وجبا والكوم وخان أرنبة وجباثا الخشب وطرنجة ومزارع الأمل وأوفانية بعلية، بينما في الريف الجنوبي مروية، ومرفوعة على العرائش في قرى: الرفيد وصيدا وغدير البستان وقرقس وغيرها.

أما الأصناف المزروعة من العنب فهي الأسود والحلواني والسلطاني، بينما تتركز زراعة التين في قرى: حضر وطرنجة وجباثا الخشب وخان أرنبة وجبا، وأغلب زراعته بعلية.