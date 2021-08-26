البنتاغون والناتو يتهمان “داعش” بانفجاري محيط مطار كابول

لم يكد مطار كابول ينفض عنه غبار الانفجارين، اللذين وقعا فيه اليوم، حتى خرجت أصوات غربية من داخل حلف شمال الأطلسي (الناتو) لتقول إن تنظيم “داعش” الإرهابي يقف وراء هذا الهجوم، وذلك قبل أن يتبنّى التنظيم نفسه هذا الهجوم.

وبعد أن حذّر مسؤولون أمريكيون وبريطانيون من وقوع هجمات إرهابية على سور مطار كابول، وقع تفجيران أمام البوابة الرئيسية له، حيث أكد مسؤولون أمريكيون آخرون سقوط قتلى وجرحى في التفجيرين.

وأكد المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي أن انفجاراً وقع أمام بوابة أبي (وهي البوابة الرئيسية)، واصفاً إياه بـ”هجوم مركب خلّف ضحايا بين الأمريكيين والمدنيين”. وأشار إلى أن انفجاراً واحداً آخر على الأقل دوّى بالقرب من موقع الأول، أمام فندق “بارون” الواقع مقابل المطار الذي تستخدمه القوات البريطانية في عمليات الإجلاء.

وأكد مسؤول في حركة “طالبان” سقوط 13 قتيلاً على الأقل، بينهم أطفال، بسبب الهجوم، وإصابة العديد من عناصر الحركة، فيما أكدت قناة “فوكس نيوز” وجود ثلاثة عسكريين أمريكيين على الأقل بين الجرحى، وذكر مسؤول أمريكي أن عدد الضحايا في صفوف عسكريي الولايات المتحدة مرشح للارتفاع، وفقاً للمعطيات الأولية.

ورجّح مسؤولون أمريكيون أن انتحارياً فجّر نفسه أمام بوابة “أبي” وسط حشد من المواطنين الأفغان الراغبين في مغادرة بلدهم. ونقل موقع “بوليتيكو” عن مسؤول أمريكي إن تنظيم “داعش” يقف وراء الهجوم.

وعقب الانفجار، قالت وزارة الدفاع البريطانية إنها تعمل بشكل عاجل لتحديد ما حدث في مطار كابول وتأثيره على جهود الإجلاء الجارية. وأضافت الوزارة: “يظل شاغلنا الأساسي هو سلامة أفرادنا والمواطنين البريطانيين ومواطني أفغانستان، نحن على اتصال وثيق مع الولايات المتحدة وحلفائنا الآخرين في الناتو على المستوى العملياتي بشأن الاستجابة الفورية لهذا الحادث”.

من جهته، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن أثناء زيارته لإيرلندا، أن الوضع في أفغانستان تدهور بشكل عميق وهو متوتر للغاية حول مطار كابول. وأضاف في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإيرلندي ميشيل مارتن: “نواجه وضعاً متوتراً للغاية”، داعياً إلى توخّي الحذر. وقال أن سفير فرنسا في كابول سيغادر أفغانستان ويواصل عمله من باريس.