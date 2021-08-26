تألق للمواهب الشابة في اليوم الثالث من منافسات المرحلة النهائية من البطولة الوطنية للمناظرات المدرسية

تتواصل لليوم الثالث على التوالي منافسات المرحلة النهائية من البطولة الوطنية للمناظرات المدرسية التي تقيمها إدارة الأولمبياد العلمي السوري هيئة التميز والإبداع لطلاب المرحلة الثانوية من أعمار 15 وحتى 18 سنة وذلك في فندق إيبلا وقصر الأمويين للمؤتمرات بدمشق.

ويشارك في منافسات المرحلة النهائية التي تستمر حتى الـ 28 من آب الجاري 16 فريقاً من مختلف المحافظات تم توزيعهم على 4 مجموعات وتتبارى فرق كل مجموعة فيما بينها بطريقة الدوري من مرحلة واحدة وتقام يومياً 8 مباريات 4 صباحية و4 مسائية وتجري كل مباراتين بنفس التوقيت ولكن في قاعتين مختلفتين وحول نفس الجملة الجدلية.

وأظهرت المباريات تألق المواهب الشابة في فنون المناظرة وإبداعهم في الخوض بقضايا عالمية مهمة بأسلوب مميز في الأداء وعمق في الفكر التحليلي والأفكار والأسلوب النقدي والرؤية الاستراتيجية حسب تصريح الحكم زياد دالي لـ سانا مبيناً أنه سيتم تتويج الفريقين الفائزين بالمركز الأول والثاني يوم السبت القادم ضمن حفل رسمي في دار الأسد للثقافة والفنون (الأوبرا).

ومن حلب لفتت المدربة زين جوخدار من الأمانة السورية للتنمية إلى أن المستوى الجيد لأداء الطلاب خلال المباريات جعل الحكام يواجهون صعوبة في التحكيم لتقارب المستويات لافتة إلى أن مشروع المناظرة يستهدف فئة اليافعين والشباب بأعمار صغيرة وهذا أمر مهم يسهم في بناء شخصيتهم ويعلمهم أساليب الحوار والاقناع وتقبل الآراء المخالفة.

وأعرب الطلاب عمار إبراهيم وزاهر عنبتاوي من دمشق ومحمد عبد العزيز جعنة من حلب عن إعجابهم بتناقض الأفكار المطروحة ضمن المناظرات الأمر الذي يضفي أجواء من المنافسة والإثارة والتحفيز والثقة بالنفس معتبرين أن المناظرات تشكل دعماً لمستقبلهم الدراسي الجامعي بينما أشارت الطالبة انتباه شيرا من حلب إلى دور المناظرات بإبراز مهاراتهم في إقناع الجمهور.

ورأت الطالبة لانا عبد ربه من دمشق التي تشارك للعام الثاني في البطولة أن المناظرات تجربة علمية واجتماعية ممتعة شجعتها لتدرس في الجامعة مستقبلاً اختصاصاً يتطلب امتلاك مهارات التواصل مع الآخر والقدرة على الحوار مثل العلاقات العامة والعلوم السياسية فيما أشارت الطالبة دعاء أبو رشيد من حلب إلى أن أسلوب المناقشة خلال المباريات جعلها تشعر بثقة في النفس وقوة في الأداء.