تجربة ودية لمنتخبنا الوطني بكرة القدم أمام الجزائر

في أولى تجاربه الرسمية تحت قيادة المدرب الجديد نزار محروس، يخوض منتخبنا الوطني بكرة القدم عند السابعة من مساء اليوم لقاء ودياً أمام نظيره الجزائري ضمن معسكره الذي يقيمه في قطر، تحضيراً لخوض مباراتي الجولتين الأوليتين من تصفيات كأس العالم (قطر 2022) أمام إيران والإمارات، منتخبنا كان قد بدأ تدريباته منذ يومين في الدوحة عبر حصة صباحية في الصالة الرياضية للفندق، ومساء على ملاعب الجامعة التدريبية.

جديد المنتخب سيكون وصول اللاعب عبد الرحمن ويس المحترف في اليونان مساء اليوم للالتحاق بالبعثة، فيما تقررت عودة اللاعبين: شادي الحموي، وخالد المبيض إلى سورية، وذلك بعد عرض حالات إصاباتهما السابقة التي تعرّضا لها في الدوري، وتبيّن أنهما يحتاجان لفترة من الراحة، ولن يستطيعا المشاركة في مباراتي إيران والإمارات، كما سيغيب اللاعب محمد عثمان عن مباراة اليوم لعدم جهوزيته البدنية، وكذلك الأمر بالنسبة للحارس إبراهيم عالمة الذي يحتاج للراحة للتخلص من الإصابة التي تعرّض لها خلال معسكر دمشق قبل أيام.

مدرب منتخبنا نزار محروس أشار إلى أن المعسكر والمباراة الودية أمام الجزائر هما جزء من خطة وضعها لتحضير المنتخب، وتستمر حتى نهاية التصفيات المونديالية، كاشفاً أن قضية اللاعبين المحترفين في الدوريات المختلفة ليست سهلة، مبيّناً أن الخيار وقع مبدئياً على ثلاثة أسماء هي: خليل إلياس، وعبد الرحمن ويس، وإلياس هدايا، وأبدوا موافقتهم على تمثيل المنتخب، وأوضح محروس أن القائمة الموسعة التي اختارها للمنتخب أمر طبيعي لإرسالها للاتحادين الآسيوي والدولي لاعتمادها وتسهيل أمورها.

“البعث”