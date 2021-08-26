شهادة ظاظا بمنتخب الشباب وميولها الكروية

محمود جنيد

منذ اللحظة الأولى التي وطأت فيها أقدام منتخبنا الوطني للشباب أرضية ملعب الباسل في حماة ضمن معسكره التدريبي الداخلي الخامس، كانت أمل رياضتنا وبرعمها المتفتح هند ظاظا على خط التماس اليومي معه ضمن مضمار الجري بحكم التزامها ببرنامج التدريب اللياقي البدني اليومي الذي تنفذه كما لاحظنا بروح وجدية عاليتين وكأنها على أعتاب استحقاق قريب جداً.

ظاظا – التي جاءت عقب مباراة منتخبنا مع فريق عمال حماة، وفاز فيها بستة أهداف لهدف، وسبقها تعادل إيجابي بهدف لمثله مع النواعير – خرجنا معها عن إطار لعبتها كرة الطاولة تماماً، وسبرنا أغوار اهتماماتها وميولها الرياضية على صعيد المتابعة، لتفصح لنا بأنها محبة لكرة القدم، ومتابعة جيدة لها، وكشفت أنها تشجع نادي ريـال مدريد عالمياً.

وحول انطباعاتها عن منتخبنا الوطني للشباب الذي تابعته والتقت بلاعبيه والتقطت الصور التذكارية معه، أبدت بطلتنا الواعدة إعجابها بالمنتخب على الصعيد العام، وتفاءلت بإمكانية تحقيقه نتائج مشرفة في الاستحقاقات التي هو مقدم عليها في حال مواصلة العمل بجدية، والاستفادة من مراحل ومعسكرات التحضير.