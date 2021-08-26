عملاء تخلت عنهم أمريكا.. المصير الواحد

د. معن منيف سليمان

تعدّ الصور التي التُقطت من مطار العاصمة الأفغانية كابل نموذجاً جديداً لمصير العملاء المتعاونين مع الأمريكيين. فقد أثار مشهد الحشود التي اجتاحت مطار كابل صباح اليوم التالي لسيطرة حركة الطالبان على العاصمة الأفغانية، الذاكرة نحو حوادث تاريخية مماثلة للعملاء الأمريكيين في فيتنام، والخيبة التي لحقت بهم بعد رحيل القوات المحتلة لبلادهم. مواطنون أفغان ينتظرون قرب سياج في مطار كابل على أمل الحصول على مقعد بإحدى الطائرات المغادرة، حيث أطلق جنود أمريكيون النار في الهواء لتفريق مئات العملاء الهاربين الأفغان الذين يحاولون الحصول على مقعد طائرة تقلهم إلى خارج البلاد، بهدف تيسير إجلاء الموظفين الأمريكيين وما بقي من بعثات دبلوماسية، وتركوا هؤلاء العملاء لمصيرهم أمام حركة طالبان. هذا الموقف ليس جديداً على السياسة الأمريكية، بل يعبّر عن تقاليد راسخة كثيراً ما انتهجتها الولايات المتحدة في علاقاتها مع عملائها.

أعاد مشهد الطائرات المروحية الأمريكية، وهي تُخلي في حالة إرباك موظفي السفارة الأمريكية في كابل، إلى الأذهان مشهد إخلاء السفارة الأمريكية في فيتنام عقب هزيمة أمريكا في الحرب هناك، حيث تركت واشنطن خلفها أعداداً كبيرة من العملاء الذين توسّلوا للقوات الأمريكية لاصطحابهم لكن دون جدوى، حيث تركوا لمصيرهم الذي كان في كثير من الأحيان القتل وفي أحسن الأحوال النبذ من المجتمع بعد وصمهم بـ”العملاء”.

وفي مشهد ما زال راسخاً في ذاكرة كل من تابع الانسحاب الأمريكي من فيتنام عام 1975، تقترب مروحية تابعة للجيش الأمريكي من سطح السفارة الأمريكية في سايغون لتخلي الدبلوماسيين والعسكريين الأمريكيين، وبينما يحاول العملاء حجز مقعد لهم على متن تلك المروحيات، كان يتمّ انتقاء الأمريكي ودفع العملاء بعيداً لكي لا يعيقوا سحب الأمريكيين، فالأولوية للأمريكي.

وتعدّ عملية “الريح المتكررة” التي خُصّصت لإجلاء الدبلوماسيين والعسكريين الأمريكيين من سايغون واحدة من أكبر عمليات الإجلاء الجوي في العالم، وبينما أعطيت الأولوية للأمريكيين احتشد العملاء الفيتناميون، الذين أصابتهم حالة هستيرية من الخوف في المطار ومحيط السفارة الأمريكية، في محاولة للحصول على مقعد، لكن عقب سحب آخر جندي أمريكي من سطح السفارة اكتشف كثير من العملاء أن مشغليهم غادروا وقد تخلوا عنهم بالفعل بلا رجعة.

لقد دأبت الولايات المتحدة على التخلي عن حلفائها عندما يصلون إلى وضع لا يستطيعون أن يقوموا فيه بالأدوار التي تدعمهم لأجلها، وسياسة أمريكا أن العميل كعود الثقاب يستخدم لمرة واحدة ثم ينتهي بالنسبة لهم.

إن تاريخ الولايات المتحدة تاريخ حافل بالغدر والخيانة لعملائها، لأن السياسة الخارجية الأمريكية قامت على أنه لا صداقات دائمة ولا عداوات دائمة مع أحد وإنما هي حسب المصالح تكون العلاقة دائمة، والمعيار الأمريكي في التعامل هو المصلحة فقط، ولا مكان لحقوق الإنسان أو التعامل بالأخلاق الحسنة لمن تعاون معهم أو حتى مكافأة نهاية الخدمة، فليست واردة عندهم، فالغدر شيمتُهم، وهي سرعان ما تتخلي عنهم عندما تستنفد منهم كل ما تريده، وتعمل على الإطاحة بهم.

الاعتقاد بأن الإدارة الأمريكية يمكن الاعتماد على حسن النيّة بها والصداقة الدائمة معها خطأ كبير، لأنها لا بدّ من أن تجدّد الحلفاء والأصدقاء لتجدّد الاستراتيجيات والأهداف لديها وبما يتكيّف مع مصالحها العليا. قائمة الغدر بعملائها قد تكون طويلة، وهناك أمثلة يصعب حصرها، ولكن للأسف لا زال هنالك من يثق بها ويضع كل “بيضه” في سلتها، وينفذ كل أوامرها وإملاءاتها. ومن خلال الآلة الإعلامية الأمريكية تستطيع قلب الحقائق من أجل أن تنهي حاكماً وتأتي بحاكم آخر، ولقد غدرت بالكثير من الحكام والرؤساء العرب وغير العرب لا مجال لذكرهم.

بشكل عام، يمكن القول إن سياسة “أمريكا أولاً” كانت دائماً شعار معظم صنّاع القرار في أمريكا، والعملاء هم الذين يخدمون مصالح أمريكا وليس العكس. وفي ظل المأزق الأمريكي الحالي، فإن احتمال التخلّي عن المزيد من العملاء يبقى كبيراً، وهذا شيء ليس مستغرباً، فقد دفع التورّط في الحرب على سورية أمريكا مجدداً إلى تغيير سياساتها، ومن هذا الباب يبدو أن التخلي عن عملائها مما يُسمّى قوات سورية الديمقراطية “قسد” أمر متوقع.

إن أمريكا لا حليف لديها ولا صديق لها، فهذه هي السياسة التي دأبت عليها على مرّ التاريخ الأمريكي، إلا أن كثيرين من العملاء لا يتعظون إذ ظنوا، وهم واهمون في ظنهم، أن أمريكا هي قوة عظمى وممكن أن تضمن لهم الاستمرار في السلطة، ولكن انتهاء أطول حربين في تاريخ الولايات المتحدة بهذا الشكل أظهر تصرفاً متكرراً من أمريكا بالتخلّي عن عملائها في اللحظات الحرجة، وعدم الاهتمام بسلامتهم في أثناء الانسحاب.