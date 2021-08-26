ميليشيا “قسد” تختطف عدداً من الشبان من حيي النشوة وغويران بمدينة الحسكة

تواصل ميليشيا “قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي ممارساتها القمعية بحق الأهالي من سكان القرى والبلدات والمدن التي تحتلها ضمن مناطق الجزيرة السورية حيث أقدمت خلال الساعات الماضية على اختطاف عدد من الشبان من حيي النشوة وغويران لزجهم قسراً في صفوفها.

وذكرت مصادر محلية أن مجموعات مسلحة من ميليشيا “قسد” أقامت حواجز بين أحياء مدينة الحسكة وعند مداخل المدينة وعلى الطرقات العامة واختطفت عدداً من الشبان واقتادتهم إلى معسكراتها خدمة لأجندات المحتل الأمريكي والتوجه الانفصالي لدي الميليشيا.

ولفتت المصادر إلى حالة الاستياء التي تسود بين الأهالي نتيجة التضييق عليهم من خلال هذه الحواجز وعمليات التفتيش المستمرة واختطاف أبنائهم تحت ذرائع وحجج مختلفة.

في الأثناء، استمراراً لحالة الفوضى والفلتان الأمني داخل مخيم الهول للاجئين الذي تسيطر عليه ميليشيا “قسد” شرق مدينة الحسكة عثر اليوم على جثة امرأة وشاب قتلاً بعدة عيارات نارية.

وذكرت مصادر محلية أنه تم العثور على جثة امرأة 45 عاماً مصابة بعدة عيارات نارية في القسم الثالث من مخيم الهول في حين عثر على جثة شاب 21 عاماً مقتول بالطريقة ذاتها أمام خيمته في القسم الأول من المخيم.

وتحتجز قوات الاحتلال الأمريكي في مخيم الهول شرق الحسكة الذي تديره ميليشيا “قسد” المدعومة منها آلاف المهجرين في ظروف مأساوية تنذر بحدوث كارثة إنسانية في ظل النقص الشديد بمتطلبات البقاء على قيد الحياة من مياه وأدوية وطبابة وغذاء وأمن وغيرها.