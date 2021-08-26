هيئة مكتب التربية المركزي تناقش الاستعدادات الخاصة ببدء العام الدراسي

دمشق – بسام عمار:

ناقشت هيئة مكتب التربية والطلائع المركزية في اجتماعها الموسع الذي عقدته اليوم في مقر القيادة وضم رؤساء مكاتب التربية ومديريها في المحافظات ونقابة المعلمين ومنظمتي الطلائع والشبيبة الاستعدادات الخاصة ببدء العام الدراسي والصعوبات التي تواجه عملية الانطلاق وتقييم واقع الامتحانات والتعليم المهني والخاص والعمل النقابي.

مداخلات الأعضاء أشارت إلى ضرورة سد النقص الكبير في عدد المعلمين والمدرسين والتشدد في موضوع الاستقالات وتطبيق مرسوم التعليم الخاص وإعادة النظر بالرسوم التي تتقاضاها مدارسه وزيادة عدد الموجهين التربويين وفق ضوابط معينة وتحسين وضع آليات مديريات التربية والاهتمام بالتأهيل والتدريب للكوادر التربوية وإعادة النظر بالقوانين والأنظمة الخاصة بالقطاع التربوي وتأمين الوسائل التعليمية والمبالغ اللازمة للمدارس لتأمين احتياجاتها ومنح المعلمين تعويض تنقل للمناطق البعيدة وافتتاح المزيد من رياض الأطفال التابعة لمديريات التربية وزيادة مخصصات معسكرات الطلائع.

الرفيق ياسر الشوفي رئيس مكتبي التنظيم والتربية المركزيين أكد أن الهدف من الاجتماع الذي ضم أركان العملية التعليمية الاستماع إلى الاستعدادات والإجراءات التي اتخذتها هذه الجهات وآرائها وطروحاتها لتحقيق أفضل انطلاقة للعام الدراسي ولتبادل الآراء للخروج بنتائج ايجابية وآراء موحدة تسهم بحل الصعوبات التي تواجهه هذه العملية لأن القيادة حريصة على نجاحها وتأمين جميع مستلزماتها ومعالجة الصعوبات التي تواجهها وفي الوقت ذاته تريد أن تكون هذه الانطلاقة تعكس حالة الاستقرار الذي يشهده القطاع التربوي منذ عدة أعوام منوها إلى أنه ليس هناك أي مبرر يجعل هذه الانطلاقة غير ناجحة طالما أن مقوماتها موجودة داعيا إلى طرح الآراء والمقترحات بحرية وشفافية وتوجيه النقد البناء والمفيد وهذا هو الحد الأدنى المطلوب منا مبينا انه ليس هناك من أحد فوق القانون ومن غير المسموح به أن يكون هناك مثل هؤلاء الأشخاص الذين يقفون عثرة أمام أي تطوير للقطاع التربوي والمكتب سيتخذ الإجراءات المناسبة في مثل هذه الحالات مبينا أن كل ما سيتم طرحه سيعد بمذكرة خاصة إلى وزارة التربية لمعالجته وسيتم إعلام مكاتب التربية بنتائجها.

وأضاف يجب علينا خلال الفترة القادم بذل المزيد من الجهد والعمل وأن يكون هدفنا الأساسي نجاح العملية التعليمية والانتهاء من إصدار تشكيلات المعلمين والمدرسين وسد النقص الحاصل بالكادر التدريسي وتأمين الكتاب المدرسي والمستلزمات والوسائل التعليمية والانتهاء من ترميم المدارس وعقد اللقاءات بين مكاتب التربية والجهات المعنية في كل محافظة لمناقشة القضايا والموضوعات التربوية وحل المشكلات مؤكدا على أن القطاع التربوي يلقى كل الدعم والرعاية والمتابعة من القيادة وعلى رأسها الرفيق الأمين العام الرئيس بشار الأسد.

وذكر الرفيق الشوفي إن خطة المكتب للعام القادم ستكون طموحة وستتضمن مقترحات المكاتب والمنظمات التربوية وبالتالي يجب متابعة متطلبات العملية التعليمية وتأمينها ووضع الخطط والبرامج التي تحسن من سويتها وجودة التعليم وربط مخرجاته بسوق العمل لتعزيز عملية التنمية في مختلف مجالاتها والارتقاء بأداء الكادر التعليمي بحيث يكون أكثر قدرة وإلمام بكل ما هو جديد في مجالات اختصاصاته الأمر الذي ينعكس على إيجابا على المستوى العلمي للطلاب وتقييم هذه العملية بشكل مستمر من خلال الاختصاصيين والمعنيين والاستمرار بعملية تطوير المناهج التعليمية لتضمينها أحدث المعلومات وتطوير العملية الامتحانية وآليات التواصل مابين المدرسين والطلاب وافتتاح مدارس جديدة وفق الخارطة المدرسية والاهتمام بالتعليم المهني والتوسع فيه والتوعية لأهميته لأننا اليوم بحاجة إلى كوادر مدربة مؤهلة في عملية الاعمار وتعزيز الانتماء للوطن لدى الطلاب ومواجهة الفكر المتطرف والارتقاء بعمل مديريات التربية في المحافظات وتحسين وتبسيط الخدمات المقدمة للمعلمين والمواطنين والإشارة إلى مواقع الخلل وإجراء تقييم دوري للمفاصل الإدارية والقائمين على العملية التعليمية فيها والاهتمام بموضوع الإشراف على القطاعات التربوية والاهتمام بالمنظر الجمالي للمدرسة وتعزيز العلاقات الاجتماعية مع الأهالي وإشراكهم في عملية التنمية المدرسية من خلال المبادرات المجتمعية ليكونوا شركاء حقيقيين في العملية التعليمية والاهتمام بالتميز والإبداع لدى الطلاب وتشديد الرقابة عمل المدارس الخاصة من المتابعة المستمرة وغرس مفاهيم المواطنة وتطبيق القانون والحفاظ على المصلحة العامة في نفوس الطلاب.

وأكد الرفيق رئيس المكتب إن واقع القطاع التربوي جيد ويسير نحو الأفضل وهناك خطوات وإجراءات يتم القيام بها بشكل مستمر من قبل المكتب ووزارة التربية والجهات المعنية لتحسينه وقد نجحنا إلى حد كبير في تجاوز الصعوبات التي واجهتنا بسبب الاستهداف الكبير للبنى التحتية لهذا القطاع منوها إلى الدور المناط بمنظمة طلائع البعث لجهة رعاية وتربية الأطفال التربية الوطنية وتنمية مواهبهم وقدراتهم وميولهم واتجاهاتهم وإلى دور نقابة المعلمين في العملية التربوية والدفاع عن مصالح أعضائها.

وزير التربية الدكتور دارم الطباع أكد أن القطاع التربوي مستقر ومستلزماته متوفرة وهناك دعم كبير له من قبل الحكومة والقيادة وعلى رأسها السيد الرئيس بشار الأسد وأن العمل التربوي يتم من خلال الخطط والبرامج التي وضعت لأجله والتي تم تنفيذها بنجاح مشيرا الى أن هناك متابعة دقيقة للعملية التعليمية بكل تفاصيلها ومعالجة سريعة للصعوبات التي تواجهها وفي الوقت نفسه يجب أن لا ننس أننا ما زلنا في حالة حرب ونعاني من صعوبات كثيرة منوها إلى أن الوزارة تعمل ضمن الفريق التربوي التشاركي مع المنظمات التربوية التي يتم الأخذ بالمقترحات التي تقدمها مشددا على أن جدول عمل الهيئة ينفذ من قبل الوزارة.

وأضاف أن الهدف من تغيير المناهج هو تغيير اليات التعليم والانتقال من عالم معرفي بسيط إلى طريقة جديدة في التعليم وبناء الشخصية والذات والوعي الاجتماعي والدخول إلى سوق العمل بمهارة لافتا إلى نجاح العملية التعليمة وما تم تحصيله من درجات عالية وأن الوزارة تولي التعليم المهني كل الاهتمام وهناك خطط لتطويره وبالوقت ذاته هناك متابعة لواقع التعليم الخاص ومدارسه مقدما شرحا عن أهداف التعليم الوجداني الاجتماعي.

وأشار رئيس منظمة طلائع البعث الدكتور عزت عربي كاتبي إلى أن المنظمة شريك في العملية التعليمية وهدفها رعاية وتربية الأطفال وتنمية مواهبهم وما قامت به من مهرجانات وأنشطة حققت الهدف منها وهي متواجدة بكل ما يتعلق بهذه العملية.

وذكر نقيب المعلمين الرفيق وحيد الزعل أن النقابة تعمل جاهدة على تقديم أفضل الخدمات لأعضائها ومساعدتهم في حل المشكلات التي تصادفهم وتطوير العمل النقابي وتطبيق توجيهات قائد الوطن وهي شريك بالعملية التعليمية.

وقدم رؤساء مكاتب التربية شرحا عن واقع العملية التعليمية في محافظاتهم.