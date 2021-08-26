يطالبون بالكهرباء ويتهربون من دفع 6 ملايين فواتير بحي النشوة!!

الحسكة- إسماعيل مطر

من المستغرب مطالبة أهالي حي النشوة في الحسكة بإصلاح الأعطال في شبكة الكهرباء وهم لم يسدّدوا فواتير الكهرباء والبالغة 6 ملايين ليرة، حسب كلام مدير كهرباء الحسكة أنور العكلة الذي بيّن أن الأهالي راجعوا الإدارة وتمّ توضيح الأمر لهم، ولاسيما أن إصلاح الأعطال في المنطقة المذكورة بحاجة إلى مستلزمات وقواطع بقيمة 2 مليون ليرة، مطالباً الأهالي بدفع الفواتير المتراكمة عليهم من أجل مساعدة الشركة في تأمين وإصلاح الأعطال وإعادة الكهرباء للحيّ المذكور.