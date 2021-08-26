500 ليرة تسعيرة كيلو العنب العصيري

حمص- صديق محمد

أكدت اللجنة الزراعية الفرعية ضرورة تشجيع المنتجين لمادة العنب العصيري على تسويق إنتاجهم إلى معمل تصنيع العنب، وخاصة بعد صدور التسعيرة الحالية من قبل اللجنة الاقتصادية بمبلغ 500 ليرة سورية للكغ الواحد.

وأشار رئيس مكتب الفلاحين الفرعي الرفيق نديم العلي إلى أهمية تنشيط المعمل كونه يشكل إحدى الركائز المهمة في القطاع العام ويساهم في دعم الاقتصاد الوطني، وتمّ التوجيه لإدارة المعمل بضرورة تجهيز كافة المستلزمات والتنسيق مع اتحاد فلاحي حمص لاستقبال أكبر كمية من محصول العنب، وتقديم كل التسهيلات اللازمة لإنجاح عملية التسويق وإيجاد آلية لصرف قيم المحصول المسلم بأسرع ما يمكن ضماناً لحقوق الفلاحين.

بدوره أكد يحيى السقا رئيس اتحاد فلاحي حمص ضرورة تسليم العنب للمعمل لأنه الضمانة الحقيقية للفلاحين ومن أجل استمرارية العمل في المعمل، لافتاً إلى مواصلة الجولات على مناطق زراعة العنب للاطلاع على محصول العنب على أرض الواقع من أجل البدء بتوريد العنب العصيري إلى معمل العنب بزيدل، وذلك بعد تحديد سعره من قبل اللجنة الاقتصادية.

وأشارت المهندسة منال أسد مديرة معمل العنب إلى أن المعمل سيبدأ باستقبال محصول العنب العصيري الأبيض اعتباراً من الثلاثاء 31 آب واستلام محصول العنب الأسود يومي الأحد والاثنين 29 و30 آب، والتواصل مع الجمعيات والروابط الفلاحية للتحضير للتسويق واستلام بطاقات التوريد وتكون الأولوية للعنب الناضج بدءاً من المناطق الشمالية الشرقية باتجاه الجنوب (المشرفة والقرى المحيطة ثم باتجاه الجنوب زيدل وفيروزة).

وكانت تقديرات مديرية زراعة حمص أن إنتاج المحافظة من العنب للموسم الحالي أكثر من 57 طناً من مختلف الأنواع، ومعظم إنتاج المحافظة يتركز في المنطقة الشرقية وبشكل خاص بقرى زيدل وفيروزة والجبرية وسكرة والمهاجرين.