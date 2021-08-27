إصابة عميل لـ “قسد” في الشحيل والتحالف الأمريكي يختطف عدداً من المدنيين من الباغوز

أصيب مسلح من ميليشيا “قسد” المرتبطة بقوات الاحتلال الأمريكي خلال عملية استهداف نفذتها فصائل شعبية لحاجز يتبع للميليشيا بريف دير الزور الشرقي.

وذكرت مصادر محلية أن “هجوماً نفدته فصائل شعبية بالأسلحة الرشاشة ضد حاجز يتبع لميليشيا (قسد) في مدينة الشحيل بريف دير الزور الشرقي ما أدى إلى إصابة مسلح من الميليشيا”.

في الأثناء، نفذ ما يسمى “التحالف الدولي” اللاشرعي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية عملية إنزال جوي في بلدة الباغوز بريف دير الزور الشرقي اختطف على إثرها عددا من المدنيين.

وذكرت مصادر محلية أن طائرات لـ “التحالف الدولي” نفذت خلال الساعات الماضية عملية إنزال جوي في بلدة الباغوز بريف دير الزور الشرقي وقامت بمداهمة عدد من المنازل في البلدة واختطفت عددا من المدنيين واقتادتهم الى جهة مجهولة.

ولفتت المصادر إلى أن مسلحين من ميليشيا “قسد” انتشروا في محيط البلدة تزامنا مع مداهمات التحالف الأمريكي.

ونفذت قوات التحالف الأمريكي الأحد الفائت إنزالاً جوياً في بلدة جديدة عكيدات بريف دير الزور واختطفت عدداً من المدنيين واقتادتهم إلى جهة مجهولة بعد أسبوع من تنفيذها عملية إنزال مماثلة عبر أربع طائرات في قرية محيميدة بريف دير الزور الغربي واختطاف مدني واقتياده إلى جهة مجهولة بعد أن أقدمت على تدمير منزله بالكامل.