إطلاق أول صيدلية افتراضية في السويداء

السويداء- رفعت الديك

أطلقت الغرفة الفتية الدولية JCI في السويداء بالتعاون مع شركات الأدوية الوطنية ونقابة صيادلة السويداء مشروع صيدلية افتراضية دائمة.

رئيسة الغرفة الفتية الدولية همسة الحلبي أشارت إلى أن فكرة المشروع انطلقت من حاجة الطلاب الخريجين من الجامعة إلى العمل، حيث يتمّ تعريفهم بعمل الصيدلاني وتأهيلهم وتدريبهم لدخول سوق العمل، مبينة أن عدد الطلاب الخريجين الجدد المستفيدين من هذا المشروع يقارب 100 صيدلاني وصيدلانية، وأضافت أن هذه الصيدلية جاهزة دائماً لتدريب الصيادلة وذلك بإشراف النقابة.

بدوره بيّن رئيس فرع نقابة الصيادلة بالسويداء أسد الأشقر أن المشروع يهدف إلى تدريب الكوادر وتأهيلهم بالشكل الصحيح ومساعدتهم على إيجاد فرص عمل مناسبة من خلال زيادة مهاراتهم وتعريفهم بالشركات الدوائية الوطنية وتحفيز هذه الشركات على تقديم فرص العمل لهم وخلق شراكة مستدامة مع الشركات الراعية.