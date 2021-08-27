إنجازات لكرة العربي الناعمة رغم الصعوبات

السويداء- زياد عامر

استطاعت كرة النادي العربي الناعمة منذ خمس سنوات التواجد في الواجهة المحلية وحصدت عدة ألقاب، حيث كانت البداية في عام 2016 بلقب دوري الناشئات لتحصل على لقب وصافة دوري السيدات في عام 2018، وبعد عام تحصلت على البطولة وحافظت على اللقب في العام الذي تلاه ،وآخر النجاحات المحلية كان في الموسم الماضي، حيث حصل فريق الناشئات على المركز الثالث.

مدرّب الفريق مفيد زهر الدين كشف لـ”البعث” عن معاناة حاضرة وهي عدم وجود المكان المطلوب تدريبياً، لأن دوري السيدات يقام على الملعب الكبير والفريق يحصل بأحسن الحالات على ربع ملعب، مضيفاً: كنا نتدرب بالصالة الرياضية وتمّ الايقاف منذ عدة أشهر بحجة الترميم الذي لم يبدأ حتى تاريخه وتمّ التعويض بحصتين على أرضية الملعب الصغير (شرق المسبح).

وبالانتقال للناحية الفنية، كشف زهر الدين عن نيّته التعاقد مع ثلاث لاعبات من نادي شرطة حماة وتم الاتفاق المبدئي لكن تأخر إدارة النادي بحسم الموضوع (قبل تشكيل الإدارة الجديدة) جعل اللاعبات يتوجهن لمكان آخر، مشيراً إلى وجود محاولة لضم حارسة نادي العمال رنيم أبو لطيف، مع تدعيم فريق الناشئات بعدد من الأسماء الواعدة، مثل: شهد عامر، وشيماء الشوفي، وسارة الجغامي، وريم الصالح، وفيروز زين الدين، على طريق الاستعداد لدورة القسم التي ستقام في العاشر من الشهر القادم.

وأكد زهر الدين أن إدارة النادي طلبت تقديم خطة مع تكاليفها المادّية للموسم القادم، وتم تقديم ما طلب، لكن المفاجأة كانت بالاجتماع الذي أقامته إدارة النادي دون التطرق لفئة السيدات واكتفى القائمون بتقديم ما يحتاجه فريقا الرجال والشباب.