يحتوي الزنجبيل العديد من الفوائد الصحية، فهو يقلل الالتهاب ويحفز الهضم ويقلل الشهية ويعالج مشاكل المعدة المختلفة، وهذه الخصائص جعلت هناك اعتقاداً واسعاً في فاعلية الزنجبيل لإنقاص الوزن وتعزيز قدرة الجسم على الحرق وفقدان الدهون. ويمكن أن يُسهم الزنجبيل جنباً إلى جنب مع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة في المساعدة في الوصول إلى وزن صحي، حيث يمكن إضافته إلى الوصفات المختلفة أو استخدامه لصنع الشاي للاستفادة من فوائده العديدة مثل:

*شاي الزنجبيل: وضع الزنجبيل بعد فرمه في 150 مل من الماء المغلي، تركه لمدة 5-10 دقائق لكي ينضج، ثم يُصفَّى قبل الشرب.

*المياه المُنكَّهة بالزنجبيل والليمون: الزنجبيل والليمون معاً يمكن أن يعطيا عملية الأيض والحرق دفعة قوية، إذ يعمل كل من عصير الليمون والزنجبيل كمثبطين للشهية، ما يمنعك من النهم غير الضروري وبالتالي يساعدك على إنقاص الوزن.

ولتحضيره يمكن ببساطة عصر الليمون في شاي الزنجبيل المُخفف في المياه وتناولها بانتظام، وسيساعدك هذا على الشعور بالشبع لفترة أطول، كما يمكن تناول ماء الزنجبيل والليمون أو شاي الزنجبيل والليمون مرتين إلى ثلاث مرات في اليوم، لتحقيق أقصى قدر من الفوائد شريطة عدم معاناتك من التهابات أو حساسية المعدة.

*مسحوق الزنجبيل: بالمقارنة مع الزنجبيل الطازج يحتوي الزنجبيل المطحون المجفف (مسحوق الزنجبيل) على كمية أكبر من مركبات shogaols، وبالتالي قد يكون لهذه المركبات خصائص مقاومة للسرطان ومضادة للالتهابات.

يمكنك تناول مسحوق الزنجبيل لإنقاص الوزن في شكل كبسولات أو مزجه في الماء لصنع مشروب مسحوق الزنجبيل، كما يمكنك أيضاً رش مسحوق الزنجبيل على طعامك كتوابل عند الطهي، ومع ذلك تناول ملاعق كبيرة من مسحوق الزنجبيل في حالته الخام قد يسبب عسر الهضم وآلام المعدة، علاوة على طعمه القوي الشديد.

من أبرز تبعات استخدام الزنجبيل لإنقاص الوزن آلام المعدة وعسر الهضم والشعور بحرقة المعدة، ومع ذلك فإن الآثار الضارة للزنجبيل نادرة مع جرعات من 500-1000 ملليغرام يومياً، ويجب ألا تزيد الجرعة اليومية من الزنجبيل عن 1 غرام للحوامل و4 للشخص العادي.