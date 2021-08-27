حفل تأبين للشّاعر الرّاحل غسان حنّا

اللاذقية – ياسمين شهيلة

وفاءّ لما قدّمه في مسيرتهِ الأدبيّةِ والفكريّةِ والثقافيّةِ الإبداعية، احتضنت صالة الجولان في مبنى فرع اتحاد الكتّاب العرب في اللاذقية الحفل التأبيني للأديب الشاعر الراحل غسان حنّا وذلك بحضور ومشاركة شخصياتٍ أدبيّةٍ وفكريّةٍ وثقافيّةٍ.

وتحدث المشاركون في التأبين عن الأديب الراحل وأعماله، حيث أشادت الأديبة آمال حورية في كلمةٍ ألقتها عن اتحاد الكتّاب العرب بصفات الرّاحل الإنسان مشيرة إلى إحدى ذكريات مشاركتها في ملتقى الأدباء الشّباب المقام على هامش فعاليات الاتحاد، وكيف هبّ الرّاحل كنسرٍ جارح، ومدّهم حبالاً من التّشجيع: “الشّاعر الذّي صال وجال في ميدان الكلمات والصّور والاستعارات والبحور.. وكأنّه ذلك “المايسترو” الذّي يرتب الأنغام ببراعة وحرفيّة، فتفاجأ بمعزوفةٍ سجيّة تجعلك وأنت تسمعها تمتلك جناحين، وتحلق بدهشة ونشوة في عوالم تكتشفها للمرة الأولى”، ثم نثرت الشّاعرة رجاء شاهين واصفة مكانة الشّاعر الرّاحل ومقامه الأدبيّ: وفيّا كالضّياء، فأنت قمرٌ في هذا المدى الأزلي، غسان، كنت فاتحة النّار والنّهار، حاملاً نشوة الشّعر.

وتحدّث الأديب الدّكتور عدنان بلونة عن رؤية الرّاحل الثّقافيّة للحياة: بماذا يمكن أن نؤبنّ إنساناً حقيقيّا عاش بنور فكره، ونبل إحساسه من أجل ترسيخ القيم، وتنقية الضّمائر، وتزكيّة النّفوس، وحفظ الوجدان، فكان نِعم الأديب، ونِعم العربي، ونِعم الإنسان.

وتساءل الأديب عاطف صقر عن رحيل الأدباء الذّين لا نزال نقرأ أعمالهم ونناقشها: المبدع لا يرحل، وهو باقٍ وسيُناقَش وسيُناقِش وسيُدلي بدلوه من الآن وحتى أخر الزّمان، منوّهاً بحديثه إلى ديوان الرّاحل للشّعر المحكي “ما قدرت سميك” الذّي كان قد لحن مقطوعة منه عزفها على عوده.

وتحدّث الدّكتور محمد بصل رئيس فرع اتحاد الكتاب العرب في اللاذقية عن الشاعر الرّاحل: غسان حنا شاعرٌ أصيل في زمنٍ كَثُر فيه الشّعر، وقلّ فيه الشّعراء، الإنسان الدّافئ المحبّ المعطاء المقاتل في سبيل أفكاره ووطنه وقيم مجتمعه الذّي أحبّ، داعيّاً الحضور إلى قراءة شعر الرّاحل الذّي زخر بالكثير.

وألقى كلمة آل الفقيد الدّكتور انطانيوس حنا الذّي أشاد بالحضور شاكراً لهم وللمقيمين الوفاء لذكرى الرّاحل، واصفاً أدبه وثقافته وإنسانته، ذاكراً مناقبه: ولد غسان شاعراً، وعاش حالماً، ورحل كما يرحل الأنبياء، أنيقاً كفجرٍ ربيعيّ لا ينتهي سحرهُ، ولا يُدرك عطرهُ، ولا يُنسى.