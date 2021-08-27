فتاة بريطانية تتحول إلى “رابونزيل”

رابونزيل فتاة من عالم ديزني صاحبة الشعر الطويلة ومعشوقة الملايين حول العالم، يحاول الكثير من الفتيات تقليدها من خلال اضفاء لمسة جمالية على شعورهن، وفى هذا الإطار أطلق البعض اسم الشخصية الاسطورية ذات الشعر الطويل “رابونزيل” على فتاة بريطانية بعد أن وصل طول شعرها إلى 4 اقدام، وهو ما يعادل 1.22 متراً.

وشبه الكثيرون الفتاة البريطانية التي تدعى جاسمين لارسن، من بريستول، بـ “رابونزيل” بعد أن قصت شعرها للمرة الأخيرة في عام 2017، وهي تنسب الفضل في شعرها الطويل إلى الغذاء الصحي وروتين العناية به وشرب الكثير من الماء وبعض الوصفات الطبيعية التي تغزي شعرها وتجعله طويل مثل الشخصية الشهيرة.

وتغسل جاسمين لارسن، شعرها مرة أو مرتين في الأسبوع ونادراً ما تستخدم مجفف الشعر وتضع الزيت يومياً لإبقائه في حالة ممتازة، وذلك من أجل الحفاظ على خصلات شعرها الفاتنة لفترة طويلة وصحية، وقالت جاسمين: “عندما أكون خارج المنزل، يستوقفني الناس دائماً لإبلاغي بأنني أشبه “رابونزيل”، ومن الصعب عليهم تصديق أن شعري يكاد يصل الى ركبتي، ويحافظ مع ذلك على مظهره الصحي وسماكته”.

جاسمين كانت قد قصت شعرها في عام 2017 حتى الكتفين، ثم قررت أن تتركه ينمو، وقد وظفت الكثير من الوقت في البحث عن أفضل المنتجات للحفاظ عليه، فهي تضع الزيت على شعرها كل يوم وتعقده في ضفائر لمنعه من التقصف، وتلتزم بنظام غذائي صحي مليء بالفواكه والخضار وتشرب لتر واحد على الأقل من الماء يومياً وهذا لعب دوراً مهماً في نمو شعرها، وأعربت عن اعتقادها أن البيض كان جيداً لنمو شعرها لأنه يحتوي على نسبة عالية من البروتين، كما البطاطا الحلوة والخضراوات مثل السبانخ لأنها تتناول الكثير منها.