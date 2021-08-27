مواجهة ثقيلة بين تشيلسي وليفربول إنكليزياً وأتلتيكو مدريد يستقبل فياريال في إسبانيا

تستحوذُ الجولة الثالثة من الدوري الإنكليزي على المشهد الأوروبي هذا الأسبوع، حيث يعيش عشاق الكرة الإنكليزية على وقع مباراتين من العيار الثقيل بين ليفربول وتشيلسي وبين مانشستر سيتي وأرسنال، وينظر الكثيرون إلى المباراة الأولى بوصفها الأقوى في مرحلة الذهاب، لأن الفريقين يتصدران حالياً الدوري إلى جانب ويست هام بعد فوزين متتالين لكل منهم، وإحراز كل منهم 5 أهداف دون أن تستقبل شباكهم أي هدف، هذا من جهة ومن جهةٍ أخرى أظهر كلّ من الفريقين أداءً قوياً جداً برهن عن نيّة بالمنافسة على اللقب، فالريدز يريد العودة إلى القمة، فيما يرغب البلوز برفع الدرع بعد أن استطاع الموسم الماضي الفوز بدوري الأبطال.

ويستضيف ملعب أنفيلد هذه القمة، وكان الليفر قد بدأ موسمه بالانتصار خارج أرضه على نورويتش سيتي، ثم حقق الفوز على بيرنلي بهدفين دون ردّ في الجولة الثانية، فيما افتتح تشيلسي الموسم الحالي بالفوز على ملعبه ستامفورد بريدج، على حساب كريستال بالاس بثلاثة أهداف نظيفة، ثم انتصر على أرسنال في ملعب الإمارات في مباراة شهدت تسجيل البلجيكي روميلو لوكاكو أول أهدافه مع البلوز بعد عودته إليه.

وفي القمة الثانية يستضيف السيتيزنز نظيرهم الفريق اللندني على ملعب الاتحاد، وعينهم على الاستمرار بالأداء القوي ونسيان نكسة البدايات، أما أرسنال فما زال يبحث أولى نقاطه لهذا الموسم وإذا استمرّ بالأداء نفسه سيكون أمام كارثة كبرى هذا الموسم.

وكان السماوي قد خسر أول جولة له في افتتاح البطولة أمام توتنهام بهدف دون رد، ثم عوّض ذلك عندما فاز على نوريتش سيتي بخماسية نظيفة في الجولة الثانية، بينما أرسنال خسر مباراة الاقتتاح أمام الصاعد الجديد برينتفورد بثنائية دون رد، ليتلقى هزيمته الثانية من البلوز بثنائية أيضاً.

وفي إيطاليا، يعيش الدوري الإيطالي جولةً هادئة نسبياً بعد الانطلاقة الواعدة الأسبوع الماضي، حيث يلتقي المتصدر إنتر بنادي فيرونا المتواضع، فيما يبحث يوفنتوس عن أول انتصاراته بعد تعادل مخيب في البداية أمام أودينيزي، من بوابة إمبولي، وطبعاً ستكون العيون شاخصةً على النجم كريستيانو رونالدو والوقت الذي سيلعب المباراة وشائعات انتقاله لم تسكن بعد.

إسبانياً ستكون مباراة المتصدّر أتلتيكو مدريد وفياريال محور الجولة الثالثة من الليغا، حيث يبحث الأتلتي عن الاستمرار في سلسلة الانتصارات المتتالية للابتعاد بالصدارة أكثر عن المتعثرين برشلونة والريال، في حين يبحث فياريال عن الفوز الأول له بعد تعادلين مخيبين في الجولتين الأولى والثانية.

الجدول الكامل

الدوري الإنكليزي (الجولة الثالثة)

مباريات الغد: مانشستر سيتي– أرسنال 2.30 ظهراً، أستون فيلا– برينتفورد، برايتون– إيفرتون، نيوكاسل– ساوثامبتون، نورويتش- ليستر سيتي، وست هام- كريستال بالاس 5 عصراً، ليفربول– تشيلسي 7.30 مساءً.

مباريات الأحد: بيرنلي- ليدز يونايتد، توتنهام– واتفورد 4 عصراً، ولفرهامبتون- مانشستر يونايتد 6.30 عصراً.

الدوري الإيطالي (الجولة الثانية)

مباريات اليوم: أودينيزي- فينيتسيا 7.30 مساءً، هيلاس– إنتر 9.45 مساءً.

مباريات الغد: أتالانتا– بولونيا، لاتسيو– سبيزيا 7.30 مساءً، فيورنتينا– تورينو، يوفنتوس– إمبولي 9.45 مساءً.

مباريات الأحد: جنوى– نابولي، ساسولو– سامبدوريا 7.30 مساءً، ميلان– كالياري، ساليرنيتانا– روما 9.45 مساءً.

الدوري الإسباني (الجولة الثالثة)

مباريات اليوم: مايوركا– إسبانيول 9 مساءً، فالنسيا- ديبورتيفو ألافيس 11.15 مساءً.

مباريات الغد: سيلتا فيغو- أتلتيك بلباو 6 مساءً، ريال سوسيداد– ليفانتي، إلتشي– إشبيلية 8.30 مساءً، ريال بيتيس- ريال مدريد 11 مساءً.

مباريات الأحد: برشلونة– خيتافي 6 مساءً، قادش– أوساسونا، رايو فاييكانو– غرناطة 8.30 مساءً، أتلتيكو مدريد– فياريال 11 مساءً.

أرقام وإحصائيات

-تواجه ليفربول وتشيلسي 57 مرة في الدوري الانكليزي، فاز ليفربول في 23 مباراة، بينما انتصر تشيلسي في 20 مباراة، وانتهت 14 مواجهة بالتعادل، سجل لاعبو البلوز في شباك ليفربول 69 هدفاً، بينما سجل لاعبو الريدز في مرمى تشيلسي 73 هدفاً.

-التقى انتر وفيرونا في الدوري الإيطالي 58 مرة، فاز الإنتر في 33 لقاء، بينما انتصر هيلاس فيرونا في 4 مباريات، وانتهت 21 مواجهة بالتعادل، وسجّل لاعبو النيراتزوري في شباك هيلاس فيرونا 93 هدفاً، بينما سجل لاعبو هيلاس فيرونا في شباك الإنتر 37 هدفاً.

-منذ عام 2010 التقى أتلتيكو مدريد وفياريال 17 مرة، فاز فيها أتلتيكو 6 مرات وخسر مثلها، فيما كان التعادل في 5 مناسبات سجل فيها 15 هدفاً وتلقى 14 هدفاً.