مُزارع عجز عن حضور جنازة عمته فصنع لها هدية خاصة

عجز مربي أغنام في نيو ساوث ويلز يدعى بن جاكسون عن حضور جنازة عمَّته بسبب الإغلاق، فأحيا ذكراها بأوفى تكريم على الإطلاق حيث رسم لها قلباً بالخرفان.

فبعد أن فشل بن جاكسون عن السفر إلى مدينة بريزبن ليكون برفقة عمته في لحظاتها الأخيرة، بعد سنتين من الصراع مع السرطان الذي هاجمها مع بداية الجائحة، لجأ إلى حيلة لتكريم رحيلها، وقال جاكسون إن فكرة القلب خطرت بباله، بينما كان يُغذّي الخرفان بـ”المكملات الغذائية، لأنها حبلى وتحتاج إلى مزيد من الرعاية”، وأضاف أنه استغرق “ثلاث أو أربع” محاولات في الحقيقة لرسم القلب، وقد أسفرت جهوده الأولية عن نتائج دون المستوى، وأكمل جاكسون: “كانت أول محاولة مُزرية. وقد كانت عمتي تتمتع بروح دعابة عالية، فما كان هذا أبداً ما أتطلع إلى عمله من أجلها”.

أثناء رسمه للقلب صورت طائرة بدون طيارٍ مقطع الفيديو ومن ثم أرسله إلى عائلته في بريزبن، ليتم تركيبه على أغنية Bridge over Troubled Water وتشغيله أثناء جنازة عمته، وتابع جاكسون: “عندما شاهدت النتيجة النهائية، كانت أول دليل على أن الأمر يسبب كثيراً من البكاء. لقد كان مقطع الفيديو رائعاً ويشكل جزءاً من الوداع، وكانت عمتي ستحبه وتعتز به بالتأكيد”.

في حين ذكر جاكسون أنه بدأ فن رسم أشكال بالخرفان أول مرة أثناء فترة جفاف سابقة، عندما كان يُطعم خرفانه من مؤخرة شاحنته المسطحة كل يوم، وسريعاً ما أدرك أنه بإمكانه رسم أشكال على صفحة الأرض وجمع الخراف: “إنها لم تنسَ بعدُ ما تعلَّمته”، كذلك وفي الماضي، صنع جاكسون أشكالاً أخرى مثل شعار ABC كبير، لكنه شدد على أن هذا التكريم كان مخصصاً لعمته ديبي. فيما أردف جاكسون: “أفهم جيداً أنني لست روبنسون كروزو، فأنا لست الشخص الوحيد الذي يمر بوقت عصيب في ظل الإغلاق والقيود وكوفيد. نحن جميعاً نمر بوقت عصيب. ولأنني أعرف عمتي، فأنا أعلم أنّ رسمة الخراف تلك كانت سترسم ابتسامةً على وجهها دون غيرها، وكانت ستشعر بالفخر للغاية بأنها عمتي”.