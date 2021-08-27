نمر ينقض على عارضة أزياء خلال جلسة تصوير

هاجم نمر عارضة أزياء ألمانية خلال جلسة تصوير كانت تقوم بها داخل القفص الخاص به مع مالكته، ما أدى إلى تعرضها لإصابات عديدة في منطقة الرأس. وتحقق الشرطة الألمانية في ملابسات الحادث، الذي تعرضت له جيسيكا ليدوف (36 عاماً)، خاصة أنه نتج عن إهمال من مالكة النمر.

وقال موقع “ذا شيرواكرونيكال” الأمريكي إن الحادث وقع في ولاية “ساكسونيا أنهالت” مشيراً إلى أنه تم فتح تحقيق مع مالكة النمر بعد نقل ليدوف إلى المستشفى، ولفت الموقع إلى أن النمر الذي هاجم عارضة الأزياء شارك في عدة جلسات تصوير مع آخرين في وقت سابق.