وصفات طبيعية لتنعيم الشعر بسهولة

تحلم كل امرأة بالحصول على شعر ناعم، لكن بعض العوامل تعيق تحقيق هذا الحلم مثل ممارسة عادات غير صحية، أو تقنيات غير صحية لتصفيف الشعر، ويمكن علاج هذه المشكلة من خلال استخدام وصفات طبيعية لتنعيم الشعر منها:

*زيت جوز الهند: أشارت العديد من الأبحاث العلمية إلى أن زيت جوز الهند من الزيوت الطبيعية المفيدة للبشرة الجافة، كما يعمل على ترطيب الشعر، لذلك ينصح بوضعه بعد الاستحمام، مع الاهتمام بوضع الزيت من جذور الشعر حتى الأطراف كل يومين.

*زيت الزيتون: يعتبر زيت الزيتون من الزيوت الطبيعية التي تساعد على ترطيب الشعر، لذلك ينصح بوضع كمية صغيرة من الزيت على أطراف الشعر ويفضل وضعه مرة واحدة في الأسبوع.

*زيت الأرغان: يعرف زيت الأركان بخصائصه المرطبة، لذلك يدخل في مكونات العديد من أنواع الشامبو والبلسم، يفضل وضعه على الشعر ويستحسن استخدام زيت الأركان النقي للشعر شديد الجفاف.

*البيض والمايونيز: يحتوي البيض والمايونيز على الكثير من البروتين الذي يساعد على تقوية الشعر وترطيبه، لذلك ينصح بخفق بياض بيضة مع ملعقتين كبيرتين من المايونيز، ثم وضع الخليط على الشعر وفروة الرأس، ثم تدليك فروة الرأس بأطراف الأصابع بحركات دائرية لبضع دقائق، ثم شطف الشعر بالماء البارد وغسله بالشامبو.

*عجينة الأفوكادو: تحتوي فاكهة الأفوكادو على نسبة عالية من فيتامينات” A و E “والدهون المشبعة والمعادن التي تغذي الشعر الجاف والتالف مما يساعد على ترطيبه وتقويته، لذلك ينصح بهرس الأفوكادو مع بيضة واحدة ووضع المزيج على شعر رطب وتركه لمدة 20 دقيقة ثم شطف الشعر عدة مرات.

*قناع الموز: يحتوي الموز على نسبة عالية من البوتاسيوم، كما يعمل على ترطيب الشعر الجاف ومنع تقصف أطرافه، لذلك ينصح بهرس ثمرة موزة وفردها على الشعر من الجذور حتى الأطراف، وتركه لمدة ساعة ثم شطف الشعر بالماء الفاتر.