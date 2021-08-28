أهالي قرية أبو حمام بدير الزور يطالبون ميليشيا (قسد) بالكشف عن مصير أبنائهم المخطوفين

تنديداً بجرائم ميليشيا “قسد” وقوات الاحتلال الأمريكي المرتبطة بها نظم أهالي قرية أبو حمام بريف دير الزور الشرقي وقفة احتجاجية طالبوا فيها بالكشف عن مصير أبنائهم المخطوفين وإطلاق سراحهم غير المشروط.

وذكرت مصادر أهلية في دير الزور أن أهالي قرية أبو حمام بالريف الشرقي نفذوا اليوم وقفة احتجاجية أغلقوا خلالها الطرقات المؤدية إلى القرية بالإطارات المشتعلة تنديدا بجرائم ميليشيا “قسد” المدعومة أمريكياً بحق أبنائهم مطالبين بكشف مصير المخطوفين وإطلاق سراحهم”.

وشهدت المناطق التي تنتشر فيها ميليشيا “قسد” خلال الأشهر السابقة وقفات احتجاجية في أرياف دير الزور والحسكة تنديدا بالممارسات القمعية والسلوك العدواني ضد الأهالي وخاصة خطف الشباب لزجهم قسرا في صفوفها ناهيك عن المضايقات اليومية على حواجز الميليشيا في المدن وبين القرى والبلدات وعلى الطرقات العامة.

في الأثناء، أصيب عدد من الأطفال والنساء جراء حريق في مخيم الهول الذي تسيطر عليه ميليشيا (قسد) المدعومة أمريكياً.

وذكرت مصادر أهلية من بلدة الهول أن “حريقاً نشب عصر أمس الجمعة في المخيم ما أدى إلى احتراق 28 خيمة وإصابة عدد من النساء والأطفال أثناء محاولتهم إطفاء النيران ومنع امتدادها إلى الخيم الأخرى”.

ولم تبين المصادر أسباب الحريق ضمن هذا القسم الذي يخضع لحراسة ورقابة مشددة من قبل ميليشيا (قسد) ولا يسمح لأحد الخروج منه أو الدخول إلا بموجب موافقة منها.

وتحتجز ميليشيا (قسد) في مخيم الهول آلاف المدنيين المهجرين من منازلهم في ظروف مأساوية ونقص حاد في المواد الغذائية والصحية والمستلزمات الأساسية.