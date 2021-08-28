السفارة السورية في بيروت تنفي مزاعم تداولتها بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول اختفاء أشخاص دخلوا إليها

نفت السفارة السورية في بيروت المزاعم العارية عن الصحة التي تداولتها بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن اختفاء من سمتهم “ناشطين سوريين” دخلوا إلى السفارة ولم يخرجوا منها.

وأهابت السفارة في بيان صادر عن المكتب الإعلامي فيها اليوم بالقائمين على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام وغيرهم تحري الدقة وتقصي الحقيقة قبل نشر مثل هذه الإشاعات المغرضة.

وأكدت السفارة لمراجعيها من المواطنين السوريين وغير السوريين استعدادها الدائم للعمل بأقصى طاقة لإنجاز المعاملات والوثائق وتقديم المساعدة والتسهيلات اللازمة والحفاظ على أمنهم وسلامتهم.

كما شكرت السفارة الأجهزة اللبنانية المختصة لكل ما توفره من حماية وحفاظ على أمن المواطنين السوريين الذين يراجعون السفارة.