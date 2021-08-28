انطلاق فعاليات مهرجان الناعورة في حماة

حماة-حسان المحمد

انطلقت بمحافظة حماة فعاليات مهرجان الناعورة قصة حياة وحضارة، وتحدث محافظ حماة المهندس محمد طارق كريشاتي عن دور الإنسان العربي السوري في التمدن الإنساني وأهمية ما قدمته سورية للبشرية وأن النواعير من أهم الآثار العلمية التي أبدعها إنسان وطننا، مشيراً إلى دور وزارة الثقافة واهتمامها بالتراث وتاريخ الوطن، مؤكداً على الجميع بذل الجهود لصون التراث العريق وهذه الحرفة العريقة.

وتخلل الافتتاح عرض فيلم قصير توثيقي لصناعة النواعير من إنتاج فريق مديرية الثقافة، وكرّم الرفيقان أمين الفرع والمحافظ الحرفييّن محمد سلطان ويحيى ظاظا بصفتهما من أهم الحرفيين المحافظين على حرفة صناعة النواعير، وتخلل المهرجان محاضرة عن التراث و معرض للفن التشكيلي.