تنفيذ مشاريع خدمية وحيوية بقيمة مليار ليرة في درعا

دمشق – محسن عبود

ينفذ فرع المنطقة الجنوبية في الشركة العامة للطرق والجسور العديد من المشاريع وخاصة في مجال أعمال البنية التحتية لما تعرضت له من تدمير وتخريب في سنوات الحرب التي استهدف فيها الإرهابيون تلك البنية من طرق – صرف صحي – هاتف- مياه – مدارس.

وعن المشاريع التي ينفذها الفرع في محافظتي درعا والقنيطرة قال المهندس عفيف علي الزعبي مدير فرع المنطقة الجنوبية في الشركة العامة للطرق والجسور أنه يتم تنفيذ مشاريع في محافظة درعا منها خدمي وحيوي بالنسبة لتلك المحافظة حيث بلغت قيمة الأعمال المنفذة حتى نهاية هذا الشهر آب في محافظة درعا حوالي مليار ليرة، بينما كانت الخطة الموضوعة تقضي تنفيذ ماقيمته حوالي/800/ مليون ليرة، أما بالنسبة للتنفيذ وصل إلى 109% بالرغم من الظروف الاستثنائية التي تمر فيها المحافظة وتواجد العديد من المناطق تحت سيطرة العصابات الإرهابية المسلحة وهذا ما يعيق تنفيذ عدة مشاريع.

وبين الزعبي أن الفرع نفذ أعمال لصالح مجالس المدن والبلدان ولبلديات وصلت قيمتها إلى حوالي /140/ مليون ليرة سورية وتنفيذ طرق الخدمات الفنية بدرعا بقيمة وصلت إلى أكثر من /105/ مليون ليرة إضافة إلى تنفيذ مشاريع لصالح المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية وأهمها: طريق غزالة عتمان بقيمة حوالي 16 مليون ليرة وطريق بصرى السياحي بقيمة حوالي 300 مليون ليرة وطريق اتستراد دمشق – الحدود الأردنية الذي شهد تخريباً وتدميراً ممنهجاً من قبل العصابات، بهدف قطع هذا الطريق الحيوي والذي يربط سورية بالعالم الخارجي براً، حيث بلغت قيمة الأعمال على الطريق بحدود /270/ مليون ليرة وأيضاً طريق نوى الشيخ بقيمة حوالي /16/ مليون ليرة وكذلك طريق صلخد – السويداء بقيمة وصلت الى حوالي 80 مليون ليرة.

وعن الأعمال التي قام الفرع بتنفيذها في محافظة القنيطرة حتى نهاية هذا الشهر قال الزعبي: نفذنا مشاريع وأعمال بقيمة بلغت قيمتها بحدود /250/ مليون ليرة بينما بلغت خطة مركز القنيطرة بحدود 721 مليون ليرة وبلغت نسبة تنفيذ المشاريع في المحافظة 61% ، واستعرض أهم الأعمال المنفذة وأهمها: مشاريع لصالح مجالس المدن والبلديات بقيمة حوالي /55/ مليون ليرة ومشاريع مدرستي الكسوة وخان ارنبة بقيمة حوالي /13/ مليون ليرة، ومشروع المنطقة الصناعية بالقنيطرة بقيمة وصلت إلى حوالي 182 مليون ليرة إضافة إلى تنفيذ طرق زراعية بقيمة وصلت إلى حوالي 40 مليون ليرة.

ولفت مدير الفرع إلى جميع المشاريع التي تم تنفيذها بآليات الشركة وكادرها الوطني بالرغم من الصعوبات التي واجهت العمل وفي مقدمها نقص مادة المازوت واليد العاملة وخاصة منها الفنية والخبيرة، لافتاً إلى تزويد الفرع مؤخراً بعدد من الآليات الجديدة وهذا ساهم في إسراع تنفيذ المشاريع على مستوى محافظتي درعا والقنيطرة.